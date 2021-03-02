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ÖZET | Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig’in 28. haftasında Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı.

03 Mart 2021, Çarşamba 15:25 Son Güncelleme:
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ÖZET | Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig ’in 28. haftasında Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

15. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

30. dakikada Fatih Karagümrük, Sobiech'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Fatih Karagümrük, Castro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

63. dakikada Erzurumspor, Osman Çelik'in attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı.

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