ÖZET | Erzurumspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig ’in 28. haftasında Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
15. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
30. dakikada Fatih Karagümrük, Sobiech'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Fatih Karagümrük, Castro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
63. dakikada Erzurumspor, Osman Çelik'in attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı.