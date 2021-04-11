ÖZET | Erzurumspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-4

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaştı. Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş maça etkili başladı. Dakika 3'te Ghezzal, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a yerden pasını gönderdi. Cenk topu kontrol edip, Erzurumspor savunmasına feyk atıp şutunu çekti ancak kaleci Szumski topu çıkardı.

GOL | Beşiktaş, Cyle Larin'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Atiba ceza sahasına topla birlikte ilerledi. Yerden müsait pozisyondaki Larin'e pasını attı. Kanadalı futbolcu penaltı noktasına yakın bir yerden şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Larin, son 5 golünün 4'ünü deplasmanda kaydetti.

GOL | Erzurumspor, 16. dakikada Leo'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sağ köşeden Emrah Başsan korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topa Leo kafasıyla vurdu ve durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

Erzurumspor, golden sonra ikinci gole çok yaklaştı. Dakika 18'de sol kanattan gönderilen ortaya ceza sahası içerisinde Emrah dokundu ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

GOL | Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un golüyle yeniden öne geçti: 1-2. 26. dakikada Oğuzhan, Ghezzal'la verkaç yaparak ceza sahası içine girdi. Girer girmez şutunu attı ve topu kaleci Szumski'nin kapattığı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

GOL | Erzurumspor, 39. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle yeniden eşitliği getirdi: 2-2. Sağ kanattan Cenk Ahmet ortasını gönderdi. Ghezzal topu uzaklaştırdı. Gerilerden Emrah Başsan şutunu çekti, kaleci Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek isterken kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başlarında etkili olan taraf Erzurumspor'du. İlk yarıdaki tempo ikinci yarıda görülmedi. Erzurumspor, 53. dakikada etkili geldi. Ceza sahası yayının biraz ilerisinde Leo, arka direkte boş pozisyonda olan Aatif'a yüksek bir top gönderdi. Aatif, müsait pozisyonda gelişine şutunu attı top üstten auta çıktı.

Dakika 63'te Erzurumspor yine etkili geldi. Da Costa, ceza sahasının solunda boş pozisyonda olan Emrah Başsan'a pasını attı. Emrah, topu kontrol edip düzeltti ve şutunu attı ancak top yandan auta çıktı. Bu dakikalarda tempo oldukça düştü.

GOL | Beşiktaş, 69. dakikada Ghezzal'in golüyle bir kez daha öne geçti: 2-3. Ghezzal, sağ kanattan topla birlikte ilerledi. 2 rakibini geçtikten sonra topu düzeltti, şutunu attı ve şık bir golle takımını 3-2 öne geçirdi.

GOL | Gökhan Töre'nin 86. dakikada attığı golle Beşiktaş skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş'ın kontratağında Necip Uysal savunma arkasına Nkoudou'ya pasını gönderdi. Beşiktaş'ta içeride sadece Gökhan Töre vardı. Nkoudou pasını attı. Gökhan rakibini geçtikten sonra şutunu köşeye gönderdi ve top filelerle buluştu: 2-4.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avanta elde etti.