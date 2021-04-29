ÖZET | Erzurumspor - Başakşehir maç sonucu: 1-2

Medipol Başakşehir, Süper Lig 'in 38. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele küme düşme hattını yakından ilgilendirdi. İki takımda kazanarak rahat bir nefes almak istedi. Erzurumspor, Emrah Başsan'ın 5. dakikadaki frikik golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmızı kart gördü. Başakşehir 58. dakikada Chadli'nin penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. 10 kişi kalan Başakşehir, 84'te Gulbrandsen'in golüyle 2-1 öne geçti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Başakşehir 2-1 kazandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4' Erzurumspor'da Cenk Ahmet topla birlikte rakip ceza alanına doğru giderken Epureanu tarafından düşürülerek yerde kaldı.

⚽ GOL | 5' Erzurumspor'da Emrah Başsan, kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden frikik kullandı ve takımını 1-0 öne geçire golü kaydetti.

7' Başakşehir Edin Visca ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Aleksic ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. Müsait pozisyondaki Edin Visca şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

🔴 18' Petrus Boumal'in savunma arkasına gönderdiği topla hareketlenen Ricardo Gomes kaleci Volkan Babacan'la karşı karşıya kaldı. Ancak Gomes, ceza sahasına girmeden Epureanu'nun faulüne maruz kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Moldovalı savunma oyuncusuna kırmızı kartını çıkardı. Başakşehir 10 kişi kaldı.

24' Erzurumspor atağında ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç’ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

30' Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

40' Sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic’in ortasında arka direkte yükselen Duarte’nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski’de kaldı.

48' Maçın ikinci yarısına Erzurumspor etkili başladı. Ev sahibi, net pozisyonu gole çeviremedi. Sağ kanattan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını gönderdi. İçeride bulunan Ricardo Gomes gelişine şutunu attı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

55' 10 kişi kalan Başakşehir'in nadir ataklarından birinde Gulbrandsen topla birlikte rakip ceza alanına girip, şutunu attı ancak Erzurumspor kalecisi Szumski topu ayağıyla çeldi.

57' Gulbrandsen'in şutu sonrası dönen topa Boumal'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus, VAR'da yaptığı inceleme sonrasında penaltı kararı verdi.

⚽ GOL | 58' Başakşehir'de penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Nacer Chadli, atışı gole çevirdi ve Başakşehir 1-1'lik eşitliği yakaladı.

61' Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Sağ kanatta Edin Visca topla birlikte ceza sahasına girip sıfıra indi. Pasını gerideki arkadaşı Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli futbolcu gelişine şutunu çıkardı, Erzurumspor kalecisi Szumski iki hamlede topu kontrol etti.

75' Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya içeride Ricardo Gomes rakiplerinde arasından yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğe çarpıp auta çıktı.

77' Sol ceza sahası dış bölgesinden Cenk Ahmet arka bölüme doğru ortasını yaptı, Emrah Başsan gelişine şutunu attı, kalecisi Volkan Babacan topu son anda kornere çeldi.

⚽ GOL | 84' Başakşehir, Gulbrandsen'in golüyle 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Edin Visca, savunma arasına gönderdiği pasla hareketlenen Gulbrandsen, topu kontrol edip şutunu attı ve takımını öne geçirdi.