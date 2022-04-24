(ÖZET) Empoli-Napoli maç sonucu: 3-2

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'ye soğuk duş... 34. haftada Empoli deplasmanına konuk olan Mavililer, 44'te Dries Mertens'le bulduğu golle devreyi 1-0 önde kapattı. Luciano Spaletti'nin öğrencileri ikinci 45 dakikaya da hızlı başladı, 53'te Lorenzo İnsigne fileleri sarstı ve farkı 2'ye çıkarttı.

Ne olduysa son 10 dakikada oldu! Empoli 80. dakikada Liam Henderson ile 2-1'i yakaladı, 3 dakika sonra Andrea Pinamonti skora dengeyi getiren golü attı: 2-2.

Napoli 3 dakikada gelen 2 golle şoku yaşarken, 87'de Andrea Pinamonti bir kez daha sahneye çıktı ve müthiş geri dönüşle Empoli karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla zirve yarışında ağır yara alan Napoli 67 puanda kalarak haftayı 3. kapattı. Empoli ise puanını 37'ye yükseltti.