ÖZET | Elche - Atletico Madrid maç sonucu: 0-1
La Liga'da lider konumda bulunan Atletico Madrid, Elche deplasmanında adeta ipten döndü. Llorente'nin golüyle öne geçen Diego Simeone'nin ekibi karşısında Elche son anlarda kazandığı penaltıyı kullanamadı.
La Liga'nın 34.haftasında Atletico Madrid, Elche deplasmanında 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Maçın 23.dakikasında Marcos Llorente'nin golüyle öne geçen Diego Simeone'nin ekibi, son anlarda sıkıntı yaşadı. Ev sahibi takım adına Fidel, 90+1.dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı ve konuk ekip maçı 3 puanla bitirdi.
La Liga'da 76 puanla lider konumda bulunan Atletico Madrid gelecek hafta bir maçı eksik 71 puanlı Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.