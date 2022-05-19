Avrupa'da kulüpler bazındaki ilk kupa bu gece sahibini buldu. UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç temsilcisi Rangers ile kozlarını İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle geçilirken kazananı seri penaltı atışları belirledi. Finale gelene kadar sadece Fenerbahçe 'yi yenemeyen Frankfurt, penaltı atışları sonucunda İskoç ekibini 5-4 devirerek kupaya uzanan taraf oldu. Alman temsilcisi tarihinde 2. kez bu kupayı kazanmayı başardı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan dev mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, maçın gol perdesini 57. dakikada Rangers'tan Aribo açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Frankfurt ise 69. dakikada Borre ile skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle geçilirken, uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve maçta seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Rangers'ı 5-4 yenen Frankfurt kupanın sahibi oldu.

Eski Beşiktaşlı McGregor kalede

2012-13 sezonunda Beşiktaş kalesini koruyan ve şu an 40 yaşında olan Allan McGregor, bu geceki finalde Rangers'la sahaya çıktı. McGregor, efsanelerinden biri olduğu İskoç devinde toplamda 13, üst üste ise 4. sezonunu geçiriyor.

Maçtan dakikalar

4'| Rangers'ın geliştirdiği hücumda Wright'tan aldığı pas sonrası sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Aribo'ya, Frankfurt savunması izin vermedi.

Talihsiz an

6'| Frankfur'ta Rode kendi ceza alanının önünde seken topa kafa vurmak isterken Lundstram'ın müdahalesi sonucu başında açılma meydana geldi. Lundstram'ın istemsiz bir şekilde ayağının tabanıyla müdahalesi ile yerde kalan Rode'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 dakika süren tedavisi sonrası ayağa kalkan Rode oyuna devam edebildi.

12'| Frankfurt'un hücumunda uzun topta Kamada sol kanattan ceza sahasına yöneldi ve vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştıramayınca Sow, şutunu gönderdi. Kaleci McGregor, gole izin vermedi.

20'| Frankfurt gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Knauff, ceza sahasına doğru hareketlendi. Penaltı noktasına yakın yerden vuruşunu yapan Knauff'un gönderdiği topta, kaleci McGregor, son anda topu çelmeyi başardı.

26'| Rangers'ın geliştirdiği ani atakta Aribo, ceza yayının gerisinden şutunu gönderdi. Kaleci Trapp'ın müdahale edemediği top direğin yanından auta çıktı.

30'| Alman ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası devam eden atakta ceza sahasının dışından Kostic, gelişine vuruşunu yaptı. Top üst ağlarda kaldı.

32'| Frankfurt'ta Kostic kendi yarı alanında buluştu topta, takımını hızlı bir şekilde hücuma çıkarttı. Kostic'in sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

36'| Rangers'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Lundstram, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Trapp topu kornere çeldi.

45+2'| Sağ kanattan gelişen Rangers atağında dip çizgiye inen Aribo, topu dışarıya doğru çevirdi. Topu kontrol eden Jack'in şutunda top üstten auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

49'| Frankfurt'un geliştirdiği atakta Lindstrom, ceza yayı üzerinden şutunu gönderdi. Kamara'nın ayağına çarpan top, direğin dibinden dışarı gitti.

52'| Frankfurt'ta Borre sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlendi. Borre dip çizgiye inerken Goldson ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Frankfurt pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi köşe gönderini gösterdi.

Rangers öne geçti

GOL | Rangers, 57. dakikada Aribo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Trapp'ın uzun gönderdiği topta orta alanda Sow ters bir kafa vuruşu yaptı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aribo, hızlı bir şekilde ceza sahasına sokuldu ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Skora denge geldi

GOL | Frankfurt, 69. dakikada Borre'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Frankfurt'un kalabalık geliştirdiği atakta Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya kale alanı önünde Borre hareketlendi. Borre'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu.

77'| Sol kanattan gelişen Frankfurt atağında dp çizgiden ortaya çevrilen topta Hauge gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

89'| Frankfurt'ta Borre dip çizgiye inerek ortasını yaptı. Ters tarafa açılan topu Kostic kontrol etti. Kostic'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

Eşitlik bozulmadı

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

95'| Rangers'ta Bassey'in yaç çizgisi önünde kaptırdığı topta Borre sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Hızlı bir şekilde geri dönen Bassey, kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

100'| Frankfurt'ta Knauff, orta çizgide buluştuğu topla sağ kanattan ceza sahasına yöneldi. Knauff'un şutunda top yandan auta çıktı.

107'| Rangers'ta Barisic, rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza sahasına doğru yöneldi. Barisic'in ceza alanına girmeden gönderdiği şutta top kaleci Trapp'ın üzerine gitti.

114'| Frankfurt'ta Jakic uzaklardan şansını denedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

118'| Rangers gole çok yaklaştı. Son çizgiye inen Roofe'un ortaya çevirdiği topta yakın mesafeden Kent gelişine vurdu. Kaleci Trapp gole izin vermezken, Devamında Davis'in ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

Penaltı atışlarına geçildi

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle geçilirken, uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve maçta seri penaltı atışlarına gidildi.

MAÇ SONUCU | Penaltı atışlarında Rangers'ı 5-4 yenen Frankfurt, kupanın sahibi oldu.

Eintracht Frankfurt - Rangers 11'ler:

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent

Frankfurt finale nasıl geldi?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu’nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2’lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.

Rangers finale nasıl geldi?

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Malmö’ye elenerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Rangers, play-off turunda Alashkert’i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubunu Lyon’un ardından 2. bitiren İskoç ekibi, Son 16 Turu’nda Borussia Dortmund'la karşılaştı. Almanya’dan 4-2’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-mavililer, rövanşta da 2-2 berabere kalarak tur biletini aldı. Son 16 Turu'nda Kızılyıldız'a karşı ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Rangers, rövanşı 2-1 kaybetse de bir üst tura yükselmeyi başardı. Çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga’ya 1-0 kaybeden Rangers, ikinci karşılaşmada uzatmalar sonucu sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Bu turda Alman Leipzig ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda kaybeden İskoç ekibi, tur biletini 3-1’lik sonuçla yine sahasında almayı başardı.

2. kez final heyecanı yaşadılar

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1979-1980 finalinde Borussia Mönchengladbach’ı geçerek kupaya uzanmıştı. İskoç temsilcisi Rangers ise 2007-2008’deki finalde Zenit’e 2-0 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrıldı.