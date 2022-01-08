(ÖZET) Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3
Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Eintracht Frankfurt'u Thorgan Hazard, Bellingham ve Dahoud'un golleriyle 3-2 mağlup etti ve lider Bayern Münih'le olan puan farkını 6'ya indirdi.
Bundesliga 18. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund'u konuk etti.
Mücadeleye ev sahibi ekip ilk yarıda damga vurdu. Frankfurt, 15 ve 24. dakikada Santos Borre'nin iki golüyle devreyi 2-0 önde kapadı.
İkinci yarı ise dramatik bir oyuna sahne oldu. Konuk ekip Dortmund, 71. dakikada Thorgan Hazard ile skoru 2-1'e getirdi. 87'de genç yıldız Jude Bellinhgam skora dengeyi getirdi: 2-2
89. dakikada Borussia Dortmund, yapılması zor olanı yaptı ve Dahoud'un golüyle 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrıldı ve lider Bayern Münih'le puan farkını 6'ya indirerek 37 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt ise 27 puanda kaldı.