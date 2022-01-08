(ÖZET) Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

Bundesliga 18. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Mücadeleye ev sahibi ekip ilk yarıda damga vurdu. Frankfurt, 15 ve 24. dakikada Santos Borre'nin iki golüyle devreyi 2-0 önde kapadı.

İkinci yarı ise dramatik bir oyuna sahne oldu. Konuk ekip Dortmund, 71. dakikada Thorgan Hazard ile skoru 2-1'e getirdi. 87'de genç yıldız Jude Bellinhgam skora dengeyi getirdi: 2-2

89. dakikada Borussia Dortmund, yapılması zor olanı yaptı ve Dahoud'un golüyle 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrıldı ve lider Bayern Münih'le puan farkını 6'ya indirerek 37 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt ise 27 puanda kaldı.



