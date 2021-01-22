ÖZET | Eibar - Atletico Madrid maç sonucu: 1 - 2

Atletico Madrid, erteleme maçında Eibar'ı deplasmanda Luis Suarez'in golleriyle 2-1 yendi ve zirvede büyük bir avantaj yakaladı. Bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde 44 puanla zirvede yer alan Atletico Madrid, son 6 maçını kazandı.

Gol krallığında Messi'yi yakaladı

Sezon başında Barcelona'dan gelen Luis Suarez 11 gole ulaşırken adeta Atletico Madrid'i şampiyonluğa götürüyor. Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi gol krallığı yarışında yakalayan Suarez, 14 maçta 11 gol - 2 asistlik katkı verdi



