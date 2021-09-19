ÖZET | Dortmund - Union Berlin maç sonucu: 4-2

Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden B. Dortmund, 5.hafta maçında Union Berlin'i evinde 4-2 yendi. Erling Haaland iki gol atarken diğer golleri Guerreiro ve Friedrich (kk) kaydetti. Konuk ekip Union Berlin adına ilk golü penaltıdan Max Kruse, ikinci golü Voglsammer attı.

Böylece puanını 12 yapan Dortmund, Bundesliga'da maç fazlasıyla 2.sıraya yükseldi.