ÖZET | Dinamo Zagreb - Villarreal maç sonucu: 0-1
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Dinamo Zagreb'i deplasmanda 1-0 yendi ve avantajı yakaladı. Sevilla ile bu kupada büyük başarılara imza atan Unai Emery, Villarreal ile yenilgisiz yoluna devam ediyor
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal, zorlu Dinamo Zagreb deplasmanında 1-0 kazandı. İlk yarının sonlarında Gerard Moreno'nun penaltısı ile öne geçen Villarreal skoru korumayı başardı.
Bir önceki turda Tottenham'ı 2-0'ın rövanşında 3-0 yenip eleyen Dinamo Zagreb karşısında da kaybetmeyen Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 9 galibiyet - 1 beraberlikle yoluna devam ediyor
Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı