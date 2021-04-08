ÖZET | Dinamo Zagreb - Villarreal maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal, zorlu Dinamo Zagreb deplasmanında 1-0 kazandı. İlk yarının sonlarında Gerard Moreno'nun penaltısı ile öne geçen Villarreal skoru korumayı başardı.

Bir önceki turda Tottenham'ı 2-0'ın rövanşında 3-0 yenip eleyen Dinamo Zagreb karşısında da kaybetmeyen Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 9 galibiyet - 1 beraberlikle yoluna devam ediyor

Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı



