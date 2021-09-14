ÖZET | Dinamo Kiev - Benfica maç sonucu: 0-0
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev, Benfica'yı konuk etti. İki takım, Barcelona ve Bayern Münih'in de yer aldığı gruba galibiyetle başlamak istedi ancak mücadele başladığı gibi bitti. Lucescu'nun ekibi, son anlarda gol buldu ancak VAR incelemesi sonucu iptal oldu. Uzun süre Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde Gedson Fernandes ise yedek kulübesinde yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile Benfica, golsüz berabere kaldı. Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, rakibi karşısında oldukça zorlanırken daha çok topa sahip olan Benfica gol üretemedi. Jorge Jesus, uzun süre Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'i maç kadrosuna aldı ancak süre vermedi.
Dinamo Kiev bir sonraki haftada Bayern Münih ile deplasmanda Benfica ise evinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Dinamo Kiev-Benfica ilk 11'leri
Dinamo Kiev: Boyko, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Kedziora, Sydorchuk, Shaparenko, De Pena, Tsygankov, Buyalskiy, Shkurin
Benfica: Vlachodimos, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Morato, Weigl, Grimaldo, Joao Mario, Everton, Rafa Silva, Yaremchuk