ÖZET | Dinamo Kiev - Benfica maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile Benfica, golsüz berabere kaldı. Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, rakibi karşısında oldukça zorlanırken daha çok topa sahip olan Benfica gol üretemedi. Jorge Jesus, uzun süre Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'i maç kadrosuna aldı ancak süre vermedi.

Dinamo Kiev bir sonraki haftada Bayern Münih ile deplasmanda Benfica ise evinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek.





Dinamo Kiev-Benfica ilk 11'leri

Dinamo Kiev: Boyko, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Kedziora, Sydorchuk, Shaparenko, De Pena, Tsygankov, Buyalskiy, Shkurin

Benfica: Vlachodimos, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Morato, Weigl, Grimaldo, Joao Mario, Everton, Rafa Silva, Yaremchuk







