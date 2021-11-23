ÖZET Dinamo Kiev-Bayern Münih maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Dinamo Kiev, Bayern Münih'i konuk etti. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Bayern, 14. dakikada Robert Lewandowski harika bir rövaşata golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 42'de ise Coman skoru 2-0 yaptı ve devre böyle bitti.

İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Ukrayna ekibi, oyuna sonradan giren Garmash'ın 70. dakikada attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.

Ancak kalan dakikalarda ev sahibi pozisyona girse de değerlendiremedi ve maç 2-1 Bayern üstünlüğyle sona erdi.

Bayern bu galibiyetle 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti, Kiev ise 1 puanda kaldı.