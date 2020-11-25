ÖZET | Dinamo Kiev- Barcelona maç sonucu: 0-4
Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanında yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta 3 puanı 4-0'la aldı. Teknik direktör Koeman Lionel Messi ve, de Jong'u dinlendirme gerekçesiyle maç kadrosuna almamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 4. hafta mücadelesinde Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanındaydı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 52. dakikasında Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ beki Sergino Dest skoru Katalanlar adına 1-0 yaptı. 57'de Martin Braithwaite Barça adına farkı 2'ye çıkardı. 70'de Danimarkalı forvet yine sahneye çıktı ev skoru 3-0 yaptı. 90+2'de ise son dönemin eleştirilen oyuncusu Fransız forvet Antoine Griezmann maçın skorunu belirledi; 0-4.
Bu skorun ardından Barcelona namağlup şekilde 4 maçta 12 puana yükselirken, Ukrayna ekibi ise 1 puan aldı.