ÖZET | Dinamo Kiev- Barcelona maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 4. hafta mücadelesinde Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanındaydı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 52. dakikasında Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ beki Sergino Dest skoru Katalanlar adına 1-0 yaptı. 57'de Martin Braithwaite Barça adına farkı 2'ye çıkardı. 70'de Danimarkalı forvet yine sahneye çıktı ev skoru 3-0 yaptı. 90+2'de ise son dönemin eleştirilen oyuncusu Fransız forvet Antoine Griezmann maçın skorunu belirledi; 0-4.

Bu skorun ardından Barcelona namağlup şekilde 4 maçta 12 puana yükselirken, Ukrayna ekibi ise 1 puan aldı.





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