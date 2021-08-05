ÖZET | Dinamo Batumi - Sivasspor maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. Tur biletini alan Sivasspor , Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’ye konuk oldu. Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergileyen Yiğidolar, deplasmanda Gürcü rakibini 2-1 yendi ve 12 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı için avantajı yakaladı.

Sivasspor'un ilk golünü yeni transfer Leke James 76.dakikada kaydederken 90+5.dakika Kayode galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Stat: Batum Arena

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Dinamo Batum: Kupatadze, Azarov, Azatskiy, Kobakhidze, Chabradze, Teidi, Altunashvili (Dk. 90 1 Nikabadze), Jigauri (Dk. 90 2 Navalovski), Manjgaladze (Dk. 46 Pantsulaia), Mamuchashvili (Dk. 80 Shindagoridze), Flamarion (Dk. 79 Gaprindashvili)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay (Dk. 76 Ziya Erdal), Azubuike, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Jorge Felix), Kayode, Yatabare (Dk. 58 Leke James)

Goller: Dk. 54 Mamuchashvili (Dinamo Batum), Dk. 76 Leke James, Dk. 90+5 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Gaprindashvili (Maç bitiminde) (Dinamo Batum)

Sarı kartlar: Dk. 17 Azubuike, Dk. 52 Koray Altınay, Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 69 Ali Şaşal Vural, Dk. 89 Fajr, Uğur Çiftçi (Maç bitiminde) (Demir Grup Sivasspor)





Maçtan dakikalar

6.dakikada Benjamin Teidi'nin ceza sahası dışından şutu farklı biçimde auta gitti

13.dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu Fajr kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 17.dakikada Sivasspor'un yeni transfer Azubuike orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

18.dakikada ceza sahası dışında Fajr şutunu çekti top yandan auta gitti

33.dakikada Azarov sağ kanattan serbest vuruşu kullandı doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

42.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Yatabare bekletmeden vurmak istedi ama iyi vuramadı ve top dışarı gitti

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı

GOL! 54.dakikada Vladimer Mamuchashvili'nin golüyle Dinamo Batumi 1-0 öne geçti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada Sivasspor'da oyundan Yatabare çıktı yerine Leke James girdi

SARI KART! 69.dakikada Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal ve Hakan Arslan sarı kart gördü

GOL! 76.dakikada Sivasspor Leke James'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan Uğur Çiftci ortaladı iyi yükselen Leke James kafayla golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 76.dakikada Sivasspor'da oyundan Koray ve Sefa çıktı, Ziya Erdal ve Jorge Felix girdi

SARI KART! 89.dakikada Sivasspor'da Fajr, Dinamo Batumi takımında Gaprindashvili sarı kart gördü

GOL! 90+5.dakikada Sivasspor Kayode'nin golüyle durumu 2-1 öne geçti ve büyük bir avantaj yakaladı

Maçı Sivasspor 2-1 kazandı





Dinamo Batumi-Sivasspor ilk 11'leri...

Dinamo Batumi: Kupatadze, Chabradze, Komakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Caner, Goutas, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, Yatabare