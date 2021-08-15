ÖZET | Deportivo Alaves-Real Madrid maç sonucu: 1-4

İspanya La Liga'nın ilk hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Real Madrid, sahne aldı. Alaves'e konuk olan eflatun beyazlılar, ikinci yarıda atığı gollerle 3 puana uzandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren goller, 48. ve 64. dakikalarda Karim Benzema, 56. dakikada Nacho Fernandez ile 90. dakikada Vinicius Junior'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golü ise 65. dakikada Joselu'nun penaltısından geldi.

Real Madrid, ligin ikinci haftasında Levante'ye konuk olacak. Deportivo Alaves ise evinde Mallorca karşısında puan ve puanlar arayacak.