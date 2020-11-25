ÖZET Denizlispor-Turgutluspor maç sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sürprizi Ege’den geldi. 2. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Turgutluspor, Süper Lig ’de sıkıntılı günler yaşayan Denizlispor ’u yenerek 5. tura yükseldi. Kupada daha önce de Sarıyer’i eleyen Turgutluspor’a galibiyet ve turu getiren golleri 8’inci dakikada Muhammet Beşir ve 68’inci dakikada Sinan Özkara kaydetti. Süper Lig’de 8 maçta tek galibiyetle düşme hattında kalan, kupada da erken havlu atan Denizlispor’un tek golünü 52’inci dakikada Sacko attı. Gol dakikaları şöyleydi:

Sinan işi bitirdi

8. dakikada konuk ekip Turgutluspor öne geçti. Muhammet Beşir’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1. 52’de skor eşitlendi. Sacko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 68’de Turgutluspor maçta yeniden öne geçti. Sinan Özkara kafayı vurup skoru belirledi: 1-2.

Prosinecki istifa etti

Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki maçın ardından, "Bizim için ağır mağlubiyet oldu" demişti. Hırvat çalıştırıcının yönetime istifasını sunduğu belirtildi.



