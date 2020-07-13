(ÖZET) Denizlispor - Trabzonspor maç sonucu: 2-1

Trabzonspor 'a Denizli deplasmanında büyük şok. Fırtına ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında adeta çöktü ve mutlak kazanması gereken maçtan puansız ayrıldı.

Başakşehir'in de Konya deplasmanında kaybetmesi Trabzonspor'un mağlubiyetini daha da trajik bir hale getirdi. Bu sonuçların ardından Denizlispor 35 puana yükselirken Trabzonspor 62, Başakşehir ise 66 puanda kaldı. Bu akşam Başakşehir kazansaydı şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktı. Başakşehir kaybedip Trabzonspor kazansaydı, Bordo Mavililer ise liderle arasındaki puan farkını ligin bitimine 2 hafta kala 1'e düşürmüş olacaktı.

Başakşehir, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u mağlup etmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan edecek.





Maçtan dakikalar...

6' Zakarya Bergdich'in sol kanatta son çizgiye inmeden ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Ismail Aissati'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

14' Ekuban'ın attığı golle Trabzonspor Denizlispor deplasmanında 1-0 öne geçti.

Sağ çaprazdan ceza alanına doğru ara pası gönderen Abdülkadir Ömür, Ekuban'ı güzel gördü. Ekuban da çaprazda olmasına rağmen iyi bir vuruşla golü attı.

( Konyaspor , 3. dakikada geriye düştüğü karşılaşmada Başakşehir'e 8 dakikada 2 gol attı ve öne geçti.)

29' Hadi Sacko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Hugo Rodallega'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

34' Abdülkadir Ömür'un uzaklardan şutunda kaleci Hüseyin Altıntaş zorlukla da olsa topu çıkardı.

42' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Recep Niyaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, seken topu önünde bulan Hugo Rodallega'nın vuruşu Uğurcan Çakır'da kalıyor.

Konyaspor Başakşehir karşısında 3-1 öne geçti.

İlk yarı sona erdi.

Şu anki puan durumu:

1)Başakşehir 66 puan

2) Trabzonspor 65 puan

İkinci yarı başladı.

46' Denizlispor Sakho'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Yukatel Denizlispor, Hadi Sacko'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Hadi Sacko, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu.

56' Jose Sosa'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Oğuz Yılmaz kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor..

69' Trabzonspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jose Sosa oyundan çıkarken, Badou Ndiaye yerine giren isim oluyor.

77' Başakşehir Konya'da skopru 3-3'e getirdi.

85' Yukatel Denizlispor, Oscar Estupinan'ın golü ile maçta öne geçiyor.

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İki takımın ilk 11'leri...

Trabzonspor:

Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor:

Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega