(ÖZET) Denizlispor - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Bu sezon lig şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren Denizlispor ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Bordo-Mavili ekip çeyrek finale çıkmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Türkmen ve 77. dakikada Jean Kouassi kaydederken, Denizlispor'un golünü ise 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu attı.

Maçtan dakikalar

⏱ 7' | Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma araya girdi, dönen topa Murat Akpınar vurdu, kaleci gole izin vermedi.

Trabzonspor maça golle başladı

GOL | Trabzonspor, 8. dakikada Hüseyin Türkmen'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Erdoğan, ön direğe doğru ortasını yaptı. Topa yükselen Hüseyin Türkmen vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı.

⏱ 17' | Trabzonspor'da Yunus Mallı, savunma arkasına doğru Enis'e topu gönderdi. Denizlispor savunması araya girerek pozisyonu engelledi.

⏱ 19' | Sol kanattan Erdal Akdarı içeriye doğru ortaladı kaleci Erce topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı, savunmada Hüseyin araya girerek, Denizlispor'a şut şansı vermedi.

⏱ 26' | Orta alanda kazanılan topta Mustafa Çeçenoglu, içeriye doğru ortasını yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.

⏱ 31' | Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan topa yükseldi ve kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

⏱ 33' | Sol kanattan topu alan Jean Kouassi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.

⏱ 36' | Orta sahada Bekir ve Serkan Asan'ın birbirleri ile çarpıştı ve iki oyuncu da sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri futbolcuların tedavisini tamamladıktan sonra oyun yeniden hareketlendi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 48' | Sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ortasını içeriye doğru gönderdi, savunma topu karşıladı ve pozisyonu engelledi.

Denizlispor skora dengeyi getirdi

GOL | Denizlispor 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan Erdal'ın arka direğe doğru gönderdiği topta Mustafa topu içeriye çevirmek istedi. Kaleye yönelenen top çizgiyi geçti ve maçın skoru 1-1'e geldi.

Gol ofsayta takıldı

⏱ 69' | Trabzonspor, Kouassi ile golü buldu ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. Sol kanattan Murat Cem'in ortasında arka direkte Jean Kouassi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

Trabzonspor yeniden öne geçti

GOL | Trabzonspor, 77. dakikada Jean Kouassi'nin golüyle 2-1 öne geçti. Murat Cem, avunma arkasına sarkan Jean Kouassi'yi topu gönderdi. kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi topu ağlara gönderdi.

⏱ 90' | Trabzonspor'da sağ kanattan Yusuf Erdoğan topu aldı ve ceza sahası dışında Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas vuruş açısı bulamayınca savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor, Denizlispor'u 2-1'lik skorla yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Denizlispor - Trabzonspor 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Lopes, Muhammet, Erdal, Ahmet, Eren, Asım, Özer, Mustafa, Bünyamin, Bekir

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Kouassi, Enis

Denizlispor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

3. turda kupaya dahil olan Denizli ilk maçında 3. Lig’den Şile’yi 1-1 biten maçta penaltılarla eledi. Sonraki turda yine 3. Lig’den Ağrı 1970’i 3-0 yenerek yollarına devam ettiler. 5’nci turda ise Galatasaray deplasmanında 3-3 sona eren karşılaşmada penaltılarla tur atlayıp Trabzonspor’un rakibi oldular.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil eden Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan itibaren dahil oldu. Bordo-Mavililer 1. Lig ekibi Boluspor ile sahasında oynadığı maçı rotasyonlu kadrosuyla 1-0 kazandı. Karadeniz ekibine turu getiren golü Fode Koita, 48’de ağlara gönderdi.