(ÖZET) Denizlispor - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor Denizli'de karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin skor perdesini 35'te Sivasspor'un tecrübeli forveti Olarenwaju Kayode açtı ve Yiğidolar deplasmanda öne geçti. İlk 45 dakikayı 1-0 geride tamamlayan Horozlar, 59'da Mix Diskerud'la eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ligin son sırasında yer alan ve 8 maçtır kazanamayan Denizlispor, 28 puana yükseldi. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Sivasspor ise 52 puanla 7. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.

22. dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega’nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.

GOL | 32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi’nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger’in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR’dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi: 0-1.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal’ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Gradel’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL | 59. dakikada Yukatel Denizlispor skorda eşitliği sağladı. Murawski’nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Rodallega’nın şutunda top savunmadan döndü. Sol kanatta topu önünde bulan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

64. dakikada Kayode ile girdiği hava topunda ayağından sakatlanan Kubilay Aktaş, sedye ile saha dışına alındı.

71. dakikada Fabiano’nun ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan auta gitti.

76. dakikada Gradel’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kayode’nun şutunda, topu kaleci kontrol etti.

90+6. dakikada Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç (Dk. 67 Ayman Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Bakalorz (Dk. 58 Diskerud), Sagal, Mesanovic (Dk. 62 Veton Tusha), Rodallega

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Robin Yalçın), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 3 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Boyd), Gradel (Dk. 84 Felix), Kayode (Dk. 84 Kone)

Goller: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diskerud (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 90 1 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)