(ÖZET) Denizlispor - Rizespor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor’u konuk etti. Rakibine tek golle boyun eğen ev sahibi, böylece Süper Lig'de tutunma şansını yitirdi.

11. dakikada Moroziuk’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Rodallega’nın ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.

22. dakikada Denizlispor'da Fabiano, sarı kart gördü.

25. dakikada Ali Yavuz Kol’un ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

29. dakikada Rizespor'da Godfred Donsah oyundan çıkarken yerine Tunay Torun girdi.

33. dakikada Rizespor'da Fernando, sarı kart gördü.

45. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

46. dakikada Rizespor'da Loic Remy ve Fernando'nun yerine Milan Skoda ve Konrad Michalak oyuna dahil oldu.

63. dakikada Rizespor'da İsmail Köybaşı'nın yerine Dario Melnjak oyuna dahil oldu.

63. dakikada Denizlispor'da Özer Özdemir'in yerine Muhammet Özkal oyuna dahil oldu.

68. dakikada Rizespor'da Erik Sabo'nun yerine Yassine Meriah oyuna dahil oldu.

72. dakikada Denizlispor'da Ali Yavuz Kol ve Hasan Ayaroğlu'nun yerine Hadi Sacko ve Recep Niyaz oyuna dahil oldu.

72. dakikada Rizespor, Samudio'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

77. dakikada Rizespor'da Dario Melnjak, sarı kart gördü.

81. dakikada Denizlispor'da Marvin Bakalorz, sarı kart gördü.

Rizespor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor, bitime 3 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.

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Denizlispor - Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig’de düşme hattında son sırada yer alan Denizlispor, Rizespor’u konuk ederken maça önemli eksiklerle çıktı. Denizlispor’da sakatlıkları bulunan Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Ayman Ben Mohamed ve Oğuz Yılmaz maç kadrosunda yer almadı. Sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski de bu karşılaşmada forma giyemedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 6-3 kaybettikleri Kayserispor maçının kadrosundan 4 değişiklik yaptı. Sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu formasına tekrar kavuştu. Tandoğan, Dossevi’nin yerine Ali Yavuz, Murawski’nin yerine Diskerud, Muhammet’in yerine de Özer’e şans verdi. Geçtiğimiz sezon Denizlispor’u çalıştıran Bülent Uygun, bu karşılaşmada rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıktı.



