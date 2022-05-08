(ÖZET) Denizlispor - Menemenspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altaş Denizlispor evinde düşme hattında yer alan Nasadoge Menemenspor'u 2-1 yenerek büyük avantaj yakaladı. Denizlispor maça hızlı başladı ve 7'nci dakikada Ömer ile öne geçti. Menemenspor 23'üncü dakikada Ahmet'le rakibine yanıt verdi, ilk yarı 1-1 sona erdi. Denizlispor'da 77'nci dakikada Lopes'le 2-1'i buldu ve çok kritik bir galibiyete imza attı. Denizlispor bu sonuçla 45 puana yükselip ateş hattında uzaklaştı. Menemenspor ise 38 puanda kalarak potadan kurtulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7’inci dakikada Altaş Denizlispor öne geçti. Sol kanattan süratle topu taşıyan Mayi, ceza sahası içine girdi ve geriye çıkardı. Kale alanı önünde bekleyen Ömer, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

23’üncü dakikada Nasadoge Menemenspor eşitliği sağladı. Abdullah’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen kaleci Abdulkadir, topu elinden kaçırdı. Abdulkadir’den seken topu Ahmet filelere gönderdi: 1-1.

34’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan İlhan, arka direğe ortaladı. Topa iyi yükselen Mayi’nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Aissati’nin sert şutu üstten auta gitti.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

51’inci dakikada Aissati’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Muhammed arka direkte kafayla içeriye indirdi. Muhammed’in indirdiği topta Ömer’in şutunu savunma çizgiden çıkardı.

74’üncü dakikada orta sahada topu kapan Bekir’in ceza saha dışından sert şutu kaleciden döndü. Topu takip eden İlhan’ın şutu direkten döndü. Nasadoge Menemenspor defansı dönen topu uzaklaştırdı.

76’ıncı dakikada Altaş Denizlispor yeniden öne geçti. Sol kanattan Erdal’ın içeriye yaptığı ortayı savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa ceza sahası dışından gelişine sert vuran Lopes’in şutu filelerle buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Altaş Denizlispor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx) - Alpaslan Dedeş (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xxx) - Lopes (xxx), Oğuz (xx), Leo (xxx), Erdal (xx) (Dk. 84 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (xx) (Dk. 46 Asım x), Aissati (xxx) (Dk. 84 Emre), İlhan (xx), Mayi (xxx) (Dk. 85 Bünyamin), Ömer (xxx) (Dk. 61 Turaç x)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Sinan (x) (Dk. 90 Sabbah), Oğuzhan Çapar (xx), Enes (xx), Ömer (xx), Cisse (xx), Abdullah Aydın (x) (Dk. 80 Oğuzhan Aydoğdu), Batuhan Adıgüzel (x) (Dk. 74 Anıl x), Gomes (x) (Dk. 80 Himmet x), Kehinde (x), Ahmet (xx)

GOLLER: Dk. 7 Ömer, Dk. 77 Lopes (Denizlispor) - Dk. 23 Ahmet (Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Mayi (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Djedje, Ömer, Aissati (Denizlispor), Oğuzhan, Gomes, Kehinde, Cisse (Menemenspor)