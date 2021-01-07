ÖZET Denizlispor-Kayserispor maç sonucu: 0-1

Düşünsenize, takımınız büyük umutlarla girdiği sezonda daha ilk devre bitmeden 3. kez teknik direktör değişikliğine gitmiş. Tam da Kayserispor'dan bahsediyoruz. Sarı-Kırmızılılar, sezona Bayram Bektaş ile başladı, Samet Aybaba ile devam etti son olarak da göreve Dan Petrescu'yu getirdi. Kayseri, böylesine bir karışıklık içinde Denizlispor deplasmanına çıktı. Maçın ilk bölümünde baskın olan taraf konuk ekipti. Nitekim 21'de Lennon'un yoğun çabalarıyla yaptığı asistte Henrique golü buldu: 0-1. Bu bölüme kadar dikkatimi çeken olay, Kayseri'nin hocası olmadan oynadığı kusursuz oyundu. Devrenin kalan bölümünde Horozlar oyunun tek hakimiydi, onlar adına eksik olan tek şey goldü.

Karakter koydular

İkinci devrede ise 'Top bir o kalede, bir bu kalede' diyebileceğimiz bir 45 dakika yaşandı. Denizli, Sagal-Rodallega-Mesanovic üçlüsüyle etkili olurken, mutlak galibiyete ihtiyacı olan Kayseri ise karakter koyarak rakibine şans tanımadı. Son 15 dakikalik bölümde Yeşil-Siyahlı ekip, maç boyunca kurması gereken baskıyı, doldur-boşalt yaparak kurdu ancak başarısız oldu. Tam 11 maç aradan sonra kazanan Kayseri, halen düşme hattında olsa da nefes aldı. Denizli ise yeniden düşüşe geçti.

Mertcan Polat