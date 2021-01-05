ÖZET | Denizlispor - Kayserispor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 17. haftası ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren iki takımın, Denizlispor ile Kayserispor'un mücadelesine sahne oldu. Yalçın Koşukavak'la çıkış yakalamak isteyen Denizlispor, Atatürk Stadı'nda, son maçında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden ve maç sonrasında teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'u konuk etti.

DENİZLİ'NİN GOLÜ İPTAL

Maç her iki takımın da etkili ataklarıyla başladı. İlk büyük tehlike de Denizlispor'dan geldi. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Recep Niyaz topla birlikte ceza sahasına girdi, kaleye doğru şutunu gönderdi. Hugo Rodallega topa dokundu ve Denizlispor 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

KAYSERİ ARADIĞI GOLÜ BULDU

21. dakikada Kayserispor, Pedro Henrique'nin attığı golle Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Lennon, topla birlikte sıfıra doğru indikten sonra ön direğe ortasını yaptı. Rakibiyle ikili mücadeleyi kazanan Pedro Henrique öne doğru koşu yapıp şutunu gole çevirdi.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da etkili ataklar gerçekleştirdi. Denizlispor eşitliği yakalamak için rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Kayserispor ise farkı 2'ye çıkarmak için Denizlispor kalesine tehlikeli geldi.

Maçın son dakikalarına doğru, dakika 86'da Denizlispor'da Sagal'ın indirdiği topa Mesanovic net pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. Denizlispor büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Maçın ikinci yarıdan gol sesi çıkmadı ve Kayserispor, ilk yarıda Pedro Henrique'nin attığı tek golle kazanarak 11 maç sonra galibiyet aldı.

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