ÖZET | Denizlispor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1
Süper Lig'de 33. hafta maçında son sırada yer alan Denizlispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın golünü Varga atarken, Denizlispor'un golü Hugo Rodallega'dan geldi. Denizlispor, Hakan Kutlu ile iç sahada oynadığı 6. maçı da kaybetmezken; Kasımpaşa'nın deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Süper Lig 'in 33. haftasında Denizlispor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
28. dakikada Denizlispor'da Radoslaw Murawski sarı kart gördü.
34. dakikada Denizlispor'da Hugo Rodallega sarı kart gördü.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
46. dakikada Denizlispor'da Radoslaw Murawski oyundan çıkarken Kubilay Aktaş oyuna girdi.
49. dakikada Kasımpaşa, Varga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
63. dakikada Denizlispor'da Mikkel Diskerud oyundan çıkarken Hadi Sacko oyuna girdi.
63. dakikada Denizlispor'da Muris Mesanovic oyundan çıkarken Hasan Ayaroğlu oyuna girdi.
68. dakikada Kasımpaşa'da Gilbert Koomson oyundan çıkarken Kristijan Bistrovic oyuna girdi.
70. dakikada Denizlispor'da Marvin Bakalorz oyundan çıkarken Veton Tusha oyuna girdi.
82. dakikada Kasımpaşa'da Kevin Varga oyundan çıkarken Anıl Koç oyuna girdi.
83. dakikada Denizlispor'da Sakıb Aytaç oyundan çıkarken Ali Yavuz Kol oyuna girdi.
83. dakikada Kasımpaşa'da Daniel Noel Drinkwater oyundan çıkarken Tarkan Serbest oyuna girdi.
87. dakikada Denizlispor, Hugo Rodallega'nın penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
88. dakikada Kasımpaşa'da Loret Sadiku oyundan çıkarken Mehmet Feyzi Yıldırım oyuna girdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.
Fotoğraf: Gökay Akın