ÖZET | Denizlispor - Hatayspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Denizlispor, Hatayspor'u konuk etti.

4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kaleci Akın’da kaldı.

11. dakikada Mesanovic'in şutu savunmadan geri döndü.

16. dakikada Dossevi’nin şutunu kaleci Akın çıkardı.

34. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışından yerden şutu az farkla dışarıya çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Hatayspor, Muhammet'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

78. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Mame Diouf bu sezon Hatayspor formasıyla 5. golünü attı.

84. dakikada Hatayspor'da Billong, Sagal'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Denizlispor-Hatayspor maçından notlar

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Atakaş Hayatspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor maça moralsiz çıktı. Karşılaşma öncesi boykot krizinin yaşandığı kulüpte futbolcular dün alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmayı reddetti. Denizli ekibi, son çalışmaya çıkmadan sahada yer aldı.

Sakat, cezalı ve ayrılan futbolcuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Denizlispor'da takımın en golcü ismi Hugo Rodallega sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer almadı. Sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Fede Varela, Neven Subotic ve Özgür Çek maçta görev alamadı. Aissati'nin ayrıldığı, Oğuz'un kadro dışı olduğu kulüpte koronavirüs testi pozitif çıkan Marvin Bakalorz da kadroda dahil edilemedi.

Denizlispor, Hatayspor ile 15'inci randevusuna çıktı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, Rodallega'nın yerine Sacko, Bakalorz'un yerine Dossevi, Bergdich'in yerine Özer'e şans verdi.

Denizlispor'da eksiklerin çokluğu nedeniyle bu sezon sakatlığı yüzünden hiç forma giyemeyen yeni transferlerden Sakıb Aytaç ilk kez kadroya alındı. Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer edildikten sonra sakatlanan, takımla antrenmanlara yeni başlayan Sakıb, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın ricasıyla hazır olmamasına rağmen kadroya girdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise geçen haftaki ilk 11'den tek değişiklik yaparak maça başladı. Ömer Erdoğan, Selim'in yerine Diouf'e görev verdi. Maç hafif kar yağışı altında başlasa da kar zeminde tutmadı.