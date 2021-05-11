ÖZET - Denizlispor - Galatasaray maç sonucu: 1-4

Galatasarayi Süper Lig'de 41. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Halil Dervişoğlu maçın 22. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Babel 35'te penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Emre Akbaba 43'te penaltı kaçırdı ilk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Recep Niyaz 62. dakikada skoru bire indiren golü attı skor 1-2 oldu. 87'de Mostafa Mohammed penaltıdan durumu 3-1 yaptı. Galatasaray 89'da Mostafa Mohammed ile bir gol daha buldu ve durum 4-1 oldu.

Mücadele 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği haftada 3 puanı alarak rakibiyle puanını eşitledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. DAKİKA - Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

5. DAKİKA - Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

19. DAKİKA - Hasan Ayarağolu ile Denizlispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içine sokulan Hasan'ın net vuruşunu Muslera kurtardı.

GOOOL - 22. DAKİKA - Halil Dervişoğlu duran top sonrası kafayla topu ağlara gönderdi ancak maçın hakeme Abdülkadir Bitigen önce faul kararı verdi. Ardından VAR sonrası gol kararı çıktı.

26. DAKİKA - Arda Turan ceza sahası içinde çok sert vurdu top dışarıya gitti. Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı.

GOOOL - 35. DAKİKA - Babel Denizlispor ceza sahasına girerken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Babel durumu 2-0 yaptı.

43. DAKİKA - Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı ancak Emre Akbaba gole çeviremedi. İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

57 - DAKİKA - Galatasaray'da Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohammed oyuna girdi. Arda Turan, Emre Akbaba ve Babel oyundan çıkan isimler...

GOOOL - 62. DAKİKA - Denizlispor farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde Recep Niyaz düzgün bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.

83- DAKİKA - Onyekuru yerde kaldı. Galatasaray penaltı kazandı. Mostafa Mohammed'in vuruşunu kaleci kurtardı ancak hakem penaltı tekrarına gitti.

85 - DAKİKA - Denizlispor'da Hugo Rodallega itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GOOOL - 87 DAKİKA - Mostafa Mohammed bu kez penaltıyı gole çevirdi ve durumu 3-1 yaptı.

GOOOL - 89 DAKİKA - Onyekuru'nun pasında Mostafa Mohammed golü attı. Galatasaray farkı 3'e çıkartıyor. Skor 4-1 oldu.

Mücadele Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor - Galatasaray 11'ler...

Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu

Denizlispor-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig’in 41. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11’lerinde ikişer değişiklik yaptı.

Ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Hatayaspor müsabakasından farklı olarak 2 isme şans verdi. Geçen hafta forma giyenlerden Emirhan Kaşcıoğlu ile Hadi Sacko’nun yerine Fabiano Leismann ile Veton Tusha yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisinde ilk 11’de şans verdiği Henry Onyekuru ile Radamel Falcao’nun yerine Arda Turan ile Halil Dervişoğlu forma giydi.

Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve Peter Etebo’nun Denizli’ye getirilmediği Galatasaray’da yapılan kontrollerin ardından Mustafa Muhammed de yedek kulübesinde yer aldı.

- Fatih Terim’in 400. lig maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Yukatel Denizlispor maçına kadar çıktığı 399 lig karşılaşmasından 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.