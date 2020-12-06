ÖZET | Denizlispor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2

Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli takım ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleyi aynı skorla kazanmayı bildi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz 54. dakikada yaptırdığı penaltı sonrası gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıyı kurtaran Altay Bayındır muhteşem performansıyla maça damga vuran isim oldu.

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Denizli penaltı kaçırdı!

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Cisse ve 41. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Denizlispor'da 55. dakikada Murawski penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puana yükselerek birinci ve ikinci sırada 23 puanı bulunan Alanyaspor ve Galatasaray'ı yakaladı. Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇTAN DAKİKALAR

GOOOOOOOL - 9. dakikada Ferdi Kadıoğlu içeri çevirdi Papis Cisse topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

17. dakikada Caner'in ortasında Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıkıyor.

21. dakikada Fenerbahçe, çok tehlikeli geldi. Caner'in ortasında Pelkas ve Cisse dokunamadı. Sarı-Lacivertli takım ikinci gole çok yaklaştı.

30. dakikada bir kez daha Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Denizlispor'un atağında Rodallega ceza sahası dışından çok güzel vurdu. Top kale direğinin hemen yanından dışarıya gitti. Denizlispor ilk kez bu kadar gole yaklaştı.

GOOOOOOOL - 41. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda, Gökhan Gönül ön direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi! Durum 2-0 oldu.

42. dakikada bu kez Tisserand sahneye çıktı. Topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan yapılan kontrol sonrasında Tisserand'ın attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı!

55. dakikada dadikada top ceza sahası içinde Serdar Aziz'in eline çarptı. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Denizlispor lehine penaltı kararı verdi.

55. dakikada ayrıca Serdar Aziz önce itirazdan ardından elle oynamana nedeniyle ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

56. dakikada Murawski'nin penaltısını Altay kurtardı! Fenerbahçe farkın bire inmesini önledi.

76. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından şutunu günün başarılı ismi kaleci Altay son anda kornere çeldi!

80. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Mesanovic kafa vuruşunu yaptı ve top direkten dışarıya çıktı. Denizlispor bir kez daha gole çok yaklaştı.

88. dakikada Altay topu elinden kaçırdı. Sonrasında rakibe müdahalesinde Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR'a giden Palabıyık penaltıyı iptal etti.

Denizlispor - Fenerbahçe 11'ler...

Denizlispor : Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Aissati, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig’in 11’inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41’inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Harun Tekin maç kadrosunda yer almadı. Denizlispor’da ise sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç, Tiago Lopes ve Mathieu Dossevi kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş’a 4-3 kaybettikleri maçın ardından 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Erol Bulut stoperde Lemos’un yerine Serdar Aziz, sol bekte Novak’ın yerine Caner, orta sahada Gustavo’nun yerine ise Mert Hakan’a, sol kanatta Perotti’nin yerine Ferdi’ye forma şansı tanıdı.

Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise geçtiğimiz hafta 3-3 berabere biten Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inden tek değişiklik yaptı. Takımın başında 2'nci maçına çıkan Atik, sol bekte sakatlığı bulunan Lopes’in yerine Bergdich’i görevlendirdi.

Karşılaşma öncesi stat çevresindeki binalara Denizlispor bayrakları asıldı ve taraftarlar binalardan maçı takip etmeye çalıştı.



















