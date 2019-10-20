(ÖZET) Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2

Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Mücadeleyi Sarı Lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorla Fenerbahçe puanını 14'e yükseltti ve ligde 3. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 8 puanda kaldı. Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk maçında Denizli macerası mağlubiyetle başladı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Henüz 4. dakikada Emre Belözoğlu ceza sahası dışında tam yay üzerinde plase bir vuruşla topa vurdu. Kaleci Adam Stackhowiak, başarılı bir kurtarışla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında bu kez tehlikeli gelen Denizlispor oldu. Sol taraftan son çizgiye inen Barrow kale sahasına ortaladı fakat Denizlispor'dan kimse topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk kartı Denizlispor'dan Sapunaru'ya çıktı. 8. dakikada Ozan Tufan çalımlarla giderken Sapunaru'nun faulüne maruz kaldı. Hakem Fırat Aydınus tereddütsüz bir şekilde sarı kartını çıkardı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Sacko ortasını yaptı fakat Fenerbahçe'de savunma arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.

Karşılaşmada iki ekip de temkinli bir şekilde oyun ortaya koydu bu dakikaya kadar. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Denizlispor şansını uzaktan denedi. Murawski'nin ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla auta gitti.

Tolga Ciğerci ile gelen gol

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tolga Ciğerci Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın ortasında Muriqi kafayı vurdu. Direkten dönen top Tolga'nın önünde kaldı ve 27 yaşındaki futbolcu yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

45+1. dakikada Denizlispor'dan Aissati sarı kartı gören isim oldu. Aissati Tolga'ya yaptığı hareket sonrası Aydınus tarafından kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor 2. yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Olcay Şahan, Sacko'nun yerine oyuna giren isim oldu. Fenerbahçe ise ilk yarıdaki 11'i ile sahada yer aldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu, kaburgalarını tutarak acı içinde kendini yere bıraktı. Oyuncunun tedavisi tamamlandıktan sonra maç kaldığı yerden devam etti.

Maçta dakikalar 57'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'den tehlikeli bir atak geldi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Penaltı noktasının biraz önünde topa hareketlenen Garry Rodrigues istediği vuruşu yapamadı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sol kanattan topla ilerleyen ve ceza sahasına giren Garry Rodrigues önünü boşalttıktan sonra kaleyi düşündü fakat uygun pozisyondaki vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Emre'nin asisti ve Vedat'ın golü

Karşılaşmanın 62. dakikasında Vedat Muriç Fenerbahçe'yi 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Emre Belözoğlu ön alanda yaptığı baskıyla topu Sackey'den söktü ve sağ taraftan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sağ ayağıyla içeri çevirdiği topa Vedat Muriqi dokundu ve skoru 2-0'a getirdi.

Golün ardından Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Vedat Muriç'in attığı golde asisti yapan isim olan kaptan yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Mehmet Özdilek 2. oyuncu değişikliğini gerçkleştirdi. Isaac Sackey yerine oyuna giren isim Mehmet Akyüz oldu.

Altay'ın büyük hatası golü getirdi

Karşılaşmanın 73. dakikasında Denizlispor Oscar'ın golü ile skoru 2-1'e getirdi. Golde Altay'ın büyük bir hatası var. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Aissati'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Estupinan, kaleci Altay'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

75. dakikada Sol taraftan süratle ceza sahasına giren Barrow içeri ortaladı fakat Ozan Tufan'dan kritik bir müdahale geldi ve top kornere çıktı. Kullanılan korner atışı yine tehlike yarattı. Fenerbahçe savunması müdahale edemedi. Top kalenin hemen yanından auta çıktı.

84. dakikada her iki takım da oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci yerine oyuna giren isim Jailson oldu. Denizlispor da ise Barrow'un yerine Sedat Şahintürk girdi.

Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini 90+3. dakikada gerçekleştirdi. Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan isim Alper Potuk oldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fırat Aydınus bitiren düdüğü çaldı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Maçtan notlar

Fenerbahçe’de sezon başı kampında sakatlanan Serdar Aziz de tıpkı Hasan Ali Kaldırım gibi 148 gün sonra 11'de döndü. Serdar defansın göbeğinde Zanka ile görev yaptı. Garry Rodrigues de tedavisini tamamlayıp 2 maç sonra takıma dahil oldu.

İlk haftada oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Victor Moses’ın da hasreti sona erdi. Milli arada tamamen iyileşen Nijeryalı kanat oyuncusu Denizli’deki kafilede yer alırken maça yedek kulübesinde başladı.

Kaptan Emre sahada

Milli takımda kaburgalarından sakatlanan Emre Belözoğlu tedavisini tamamlayıp Denizli Atatürk Stadı’nda takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçe’de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan Nabil Dirar ve Max Kruse de bu karşılaşmada görev alamadı.

Ersun Yanal yıllar sonra Denizli'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı Denizlispor’a rakip oldu. Yeşil siyahlılarda 1996 yılında ve 1998-2000 seneleri arasında çalışan Yanal, yıllar sonra Atatürk Stadı’na çıktı. İki takım da 10 sene sonra Denizli’de karşı karşıya geldi. Son olarak 2009-2010 sezonunda 09 Ağustos 2009’da Denizli’de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe rakibini Guiza’nın golleriyle 2-0 yendi. Fenerbahçe, 2005-2006’da ise bu statta şampiyonluğu kaybetti. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor’la 34'üncü Haftada karşılaşan sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalırken, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırdı.

Özdilek ilk sınavında

Yukatel Denizlispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında takımıyla birlikte ilk resmi müsabakasına çıktı. Ligde çıktığı son 5 maçta galibiyet alamayan Denizlispor, sahaya sakatlığı süren Hugo Rodallega’dan yoksun çıktı. Yeşil siyahlı ekipte teknik direktör Özdilek ileri uçta Oscar Estupinan’a şans verdi. Ev sahibi Denizlispor’un en önemli gol ayaklarından Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega sakatlığı yüzünden forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcunun yokluğunda on birde vatandaşı Estupinan görev aldı.

Taraftardan yoğun ilgi

Denizlispor ve Fenerbahçe’nin lig tarihinde 39'uncu kez karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde taraftarlar, 19 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı’nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 400 Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Denizlisporlu futbolseverler Türk bayraklarıyla koreografi yaparak görsel şölen sundu. Maraton tribününde de "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev bayrak açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden izledi.