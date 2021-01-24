ÖZET | Denizlispor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Fatih Karagümrük, ligin son sırasındaki Denizlispor 'a konuk oldu. İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Denizlispor'u Fabio Borini ve Alassane Ndao'nun golleriyle mağlup etti. 2-1 biten maçta Denizlispor'un tek golünü ise Mix Diskerud attı. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 30'a yükseltirken, Denizlispor 14 puanda kaldı.

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STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ali Saygın Ögel (xx), İbrahim Bozbey (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (x) - Lopes (xx) (Dk. 68 Bergdich x), Kubilay (xx), Leismann (x), Özer (xx) - Sagal (xx), Murawski (xx), Recep (xx) (Dk. 83 Diskerud xx), Ahmed (xx), Sacko (x)(Dk. 68 Dossevi x), Rodallega (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (xx) (Dk. 30 Aykut xx) - Koray (xxx), Roco (xx), Campi (xx), Balkovec (xx), Ndao (xxx) (Dk. 85 Emre x), Castro (xx) (Dk. 72 Sobiech x), Ndiaye (xx), Borini (xxx) (Dk. 85 Arveladze x), Bertolacci (xx), Mevlüt (xx) (Dk. 72 Jimmy x)

GOLLER: Dk. 87 Diskerud (Yukatel Denizlispor) - Dk. 44 Borini, Dk. 78 Ndao (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Sagal, Rodallega, Murawski (Yukatel Denizlispor) - Campi, Castro, Borini (Fatih Karagümrük)

MAÇTAN DAKİKALAR

10’uncu dakikada Özer’in pasında sağ kanatta topla buluşan Sagal, topla birlikte kat edip şutunu çekti. Kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

13’üncü dakikada Castro’nun sol kanattan ortasına ceza sahasında Ndao’nun yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

17’nci dakikada sağ kanattan Sagal’ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Kubilay kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.

22’nci dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Borini’nin çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon çıkardı, savunma topu uzaklaştırdı.

42’nci dakikada Sagal’ın ara pasında topla buluşan Sacko, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Top kaleci Aykut’un kucağında kaldı.

44’üncü dakikada Fatih Karagümrük maçta öne geçti. Koray sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içinde Borini yaptığı tek vuruş ile topu filelere gönderdi: 0-1.

47’nci dakikada Recep Niyaz’ın kullandığı köşe vuruşunda, Kubilay’ın ceza sahasında yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

50’nci dakikada Mevlüt’ün ceza yayı dışından yaptığı gelişine vuruş yandan dışarı gitti.

56’ncı dakikada Rodallega sol kanattan etkili ortaladı. Ahmed’in ceza sahası içinde yaptığı gelişine vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

64’üncü dakikada Ndao sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Mevlüt’ün gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

71’inci dakikada Castro sağ kanattan yerden ortaladı. Topla buluşan Borini’nin ceza sahası dışından gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78’inci dakikada Leisman’ın hatalı pasıyla topu kapan Fatih Karagümrük hızlı hücuma çıktı. Jimmy Durmaz’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ndao, ceza sahasına girip şutunu çekti, top filelerle buluştu: 0-2.

80’inci dakikada Bergdich sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Recep’in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

87’nci dakikada Denizlispor aradaki farkı 1’e indirdi. Sagal’ın pasında, ceza sahasında topla buluşan Diskerud’un yerden sert vuruşu ağlara gitti: 1-2.

Maç bu skorla sona erdi.

Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Ev sahibi Denizlispor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 10’uncu kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 9 karşılaşmada Denizlispor 6 galibiyet elde ederken, Fatih Karagümrük ise 1 maçtan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere bitti. İki takım son olarak 2006 yılında Türkiye Kupası müsabakasında karşı karşıya gelmiş, kazanan 2-0’lık skorla Denizlispor olmuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta içi oynanan ve 6-1 mağlup oldukları maçın kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, savunmada Muhammet Özkal’ın yerine yeni transfer Kubilay Aktaş’a forma verdi. Kubilay Aktaş, Denizlispor formasıyla ilk maçına çıkmış oldu. Sol bekte Zakarya Bergdich’in yerine Özer Özdemir’i oynatan Koşukavak, sağ kanatta ise Mathieu Dossevi’nin yerine Ahmed Yasin’e şans tanıdı. Denizlispor’un yeni transferlerinden Mikkel Diskerud ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise son olarak 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosundan 4 oyuncuyu değiştirdi. Şenol Can bu maçta stoperde Fatih’in yerine Roco, sağ bekte Hedenstad’ın yerine Koray, sol bekte Alparslan’ın yerine Balkovec, orta sahada Koray’ın yerine Castro, Sobiech’in yerine ise ileri uçta Mevlüt’e şans verdi.

DHA