ÖZET | Denizlispor - Erzurumspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor ile Erzurumspor 35. hafta maçında Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Tam 5 golün atıldığı maçta sahadan galip ayrılan taraf Erzurumspor oldu.

Konuk ekip Erzurumspor'un gollerini 2. dakikada Emrah Başsan ve 79 ile 86. dakikalarda Elbasan Rashani kaydetti.

Ev sahibi Denizlispor'un gollerini ise 46 ve 64. dakikalarda Hugo Rodallega attı. Bu sonucun ardından Erzurumspor 31 puana yükselirken Denizlispor 26 puanda kaldı.

10 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Erzurumspor gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Denizlispor - Erzurumspor 11'ler:

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

BBErzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes



