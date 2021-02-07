ÖZET | Denizlispor - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Geçtiğimiz günlerde Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Denizlispor çıkış peşinde. Trabzonspor 'a 1-0 kaybeden Horozlar, Süper Lig 'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Denizlispor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 7 maçtır kaybetmeyen Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ise serisini Denizli'de sürdürmeye çalışıyor.

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Maça her iki takım da etkili başladı. Dakikalar 10'u gösterdiğinde Hakan Özmert’in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

RODALLEGA İŞ BAŞINDA

Ev sahibi Denizlispor, 14. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden Mix Diskerud ceza sahasına ortasını gönderdi. Antalyaspor savunmasında Eren Albayrak topu uzaklaştırmak istedi ancak Rodallega takipçiliğini iyi konuşturarak uzaklaştırılmak istenen topa kafasıyla dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla topla buluşan Fredy’nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.

36. dakikada Rodallega’nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin’den döndü. Murawski’nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili bir Antalyaspor vardı. Rakip kaleye beraberlik golü bulmak için ataklarını sıklaştırdılar. 50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.

52. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı.

69. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton’un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

GÖKDENİZ YİNE SAHNEDE

Antalyaspor, 73. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Savunmadan ileriye gönderilen topta hareketlenen 19 yaşındaki futbolcu savunmanın yaptığı hata sonrasında fırsatçılığını konuşturdu ve topu kalecinin üzerinden filelerle buluşturdu. Genç futbolcu Süper Lig'deki 5. golüne imza attı.

77. Gökdeniz Bayrakdar’ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti.

90. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak puan mağlup olmama serisini 8 maça çıkardı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Murawski, Diskerud (Dk. 57 Bakalorz), Ahmad Yasin (Dk. 65 Mesanovic), Sagal, Rodallega

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Sidney Sam (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski), Kudriashov, Fredy (Dk. 87 Serdar Gürler), Omar Imeri (Dk. 46 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Goller: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 3 Kubilay Aktaş, Dk. 68 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 86 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 90 3 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)