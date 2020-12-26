ÖZET | Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de tehlike hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor ve Ankaragücü, Denizli'de karşı karşıya geldi. 90 dakika sonucunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip konuk Ankaragücü oldu.

Ankaragücü, Atakan (21') ve Lukasik'in (45') golleriyle karşılaşmayı uzun süre 2-0 önde götürürken, Recep Niyaz 80. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Ankaragücü galibiyete uzanarak 3 puanı kazandı.

Bu skorla Sarı-Lacivertli Ankara ekibi puanını 12'ye yükseltti, Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk 2 maçta 6 puan alarak önemli bir çıkış yakalayan Denizlispor, bu çıkışını Ankaragücü karşısında sürdüremedi.

Denizlispor - Ankaragücü maçı 11'leri...

Denizlispor: Hüseyin; Özer, Tiago, Fabiano, Mustafa, Bergdich; Bakalorz, Murawski, Fede Varela; Rodallega

Ankaragücü: Friedrich; Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto; Voca, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi.



