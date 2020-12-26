ÖZET | Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-2
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan Ankaragücü oldu. Konuk Ankara ekibi, Denizlispor'u 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Ankaragücü'nün gollerini Atakan ve Lukasik, Denizlispor'un golünü ise Recep Niyaz attı.
Süper Lig 'de tehlike hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor ve Ankaragücü, Denizli'de karşı karşıya geldi. 90 dakika sonucunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip konuk Ankaragücü oldu.
Ankaragücü, Atakan (21') ve Lukasik'in (45') golleriyle karşılaşmayı uzun süre 2-0 önde götürürken, Recep Niyaz 80. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Ankaragücü galibiyete uzanarak 3 puanı kazandı.
Bu skorla Sarı-Lacivertli Ankara ekibi puanını 12'ye yükseltti, Denizlispor ise 12 puanda kaldı.
Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk 2 maçta 6 puan alarak önemli bir çıkış yakalayan Denizlispor, bu çıkışını Ankaragücü karşısında sürdüremedi.
Denizlispor - Ankaragücü maçı 11'leri...
Denizlispor: Hüseyin; Özer, Tiago, Fabiano, Mustafa, Bergdich; Bakalorz, Murawski, Fede Varela; Rodallega
Ankaragücü: Friedrich; Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto; Voca, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi.