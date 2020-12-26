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ÖZET | Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan Ankaragücü oldu. Konuk Ankara ekibi, Denizlispor'u 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Ankaragücü'nün gollerini Atakan ve Lukasik, Denizlispor'un golünü ise Recep Niyaz attı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 16:16 Son Güncelleme:
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ÖZET | Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de tehlike hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor ve Ankaragücü, Denizli'de karşı karşıya geldi. 90 dakika sonucunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip konuk Ankaragücü oldu. 

Ankaragücü, Atakan (21') ve Lukasik'in (45') golleriyle karşılaşmayı uzun süre 2-0 önde götürürken, Recep Niyaz 80. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Ankaragücü galibiyete uzanarak 3 puanı kazandı. 

Bu skorla Sarı-Lacivertli Ankara ekibi puanını 12'ye yükseltti, Denizlispor ise 12 puanda kaldı. 

Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk 2 maçta 6 puan alarak önemli bir çıkış yakalayan Denizlispor, bu çıkışını Ankaragücü karşısında sürdüremedi.

Denizlispor - Ankaragücü maçı 11'leri...

Denizlispor: Hüseyin; Özer, Tiago, Fabiano, Mustafa, Bergdich; Bakalorz, Murawski, Fede Varela; Rodallega

Ankaragücü: Friedrich; Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto; Voca, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi.


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