Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, finalde Ankara'da karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe Beko, rakibini 74-71 ile mağlup ederek Türkiye Kupası'nda 7. kez zafere ulaştı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmaya 4-0 ile başladı. 4 farklı isimden bulduğu sayılarla Fenerbahçe, 6:40 kala 4-9'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin kalan bölümünde iki takım da hücum anlamında sıkıntı yaşarken 2:50 kala Erkan Veyseloğlu'nun turnikesiyle skor 11-11'e geldi. Kalan bölümde sadece Ahmet Düverioğlu'nun çizgiden sayılar üretmesiyle Fenerbahçe, ilk çeyreği 11-13 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 11-13

İkinci çeyreğe etkili başlayan Darüşşafaka, Gary Browne'nin basketiyle 6:39 kala skorda 19-16'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında De Colo'nun sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle de 2:21 kala skoru 22-29'a getirdi. Kalan bölümde Colson ile sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, devreyi 30-30 ile sonlandırdı.

İLK YARI SONUCU: 30-30

Üçüncü çeyreğin başında Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'nun etkili oyunuyla farkı açmayı başardı. 5:07 kala De Colo'nun üçlüğüyle Sarı-Lacivertliler, 34-42'lik üstünlüğü yakaladı. Doğuş Özdemiroğlu ve Colson ile sayılar bulan Darüşşafaka, 8-0'lık seri sonucunda Jarrod Jones'un üçlüğüyle 2:46 kala 43-42 ile öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyreği 48-47'lik skorla önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 48-47

Son çeyreğin başında skordaki denge sürerken Darüşşafaka, 4:47 kala Johnathan Hamilton’ın basketleriyle 61-57’lik üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, Datome ve Bobby Dixon’ın üç sayılık basketleriyle 3:51 kala 61-64 ile öne geçti. Son bölümde serbest atışlarda Sloukas ile hata yapmayan Fenerbahçe Beko, yüksek tempoda ve çekişmeli geçen maçı 74-71 kazanarak 36. Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

MAÇ SONUCU: 71-74

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Finali | Darüşşafaka Tekfen: 71 - Fenerbahçe Beko: 74

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 6, Hamilton 20, Jones 5, Sinan Güler 1, Colson 13, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu 13, Kartal Özmızrak 5, Erkan Veyseloğlu 5, Troy Selim Şav, Doruk Dora

Fenerbahçe Beko: Kalinic 12, Sloukas 15, De Colo 15, Vesely 10, Datome 15, Melih Mahmutoğlu 2, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Egehan Arna, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı

1. periyot: 11-13

Devre: 30-30

3. periyot: 48-47

Beş faulle çıkan: 39.09 Vesely (Fenerbahçe Beko)