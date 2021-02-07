(ÖZET) Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 86-77

Ev sahibi ekip, Andrew Andrews’in etkili oyunuyla İzmir ekibini 86-77 yendi. Bu sonuçla Darüşşafaka 20. maçında 10. galibiyetine uzanırken Karşıyaka ise 4. yenilgisini aldı. Kaf Kaf ilk çeyreği 21-12 önde geçse de Daçka 2. çeyrekten itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve maç sonuna kadar etkili oyunu sürdürerek zafere uzandı. Pınar Karşıyaka, geçen hafta konuk ettiği TOFAŞ’ı yenmiş ve üst üste 11’inci maçını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.