ÖZET | Danimarka - Finlandiya maç sonucu: 0-1

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka-Finlandiya Kopenhag'ın Parken Stadyumu'nda 3 puan mücadelesi verdi. Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeiyle yaklaşık 2 saat ara verilen maçı Finlandiya kazandı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olan taraf Danimarka'ydı. Kırmızı beyazlılar, girdiği pozisyonlarda Fin kaleci Jonas Lössl ve defansı geçemedi. Mücadelenin 43. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Danimarka'nın yıldız futbolcusu Eriksen bir anda yere yığıldı. Danimarka takımı sol kanattan taç atışını kullanırken Eriksen kendisini bir anda yere bıraktı. Bir süre hareketsiz kalan Eriksen'e takım arkadaşları hemen müdahele etti. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan Danimarkalı futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi. Eriksen daha sonra sedye ile hastaneye kaldırıldı.

2 saat sonra maça devam edildi

Yaklaşık 2 saat ara verilen mücadele 43. dakikada kaldığı yerden devam etti. Eriksen'in yerine Mathias Jensen oyuna dahil edildi. Karşılaşmanın 60. dakikasında ender gelişen Finlandiya atağında lacivert beyazlılar, Joel Pohjanpalox'un attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Danimarka'da 74. dakikada Hojbjerg, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Finler sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve tarihinde oynadığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı.

Danimarka'nın 2. maçı Belçika ile

Kırmızı beyazlılar, 17 Haziran günü grubun ikinci maçında saat 19.00'da Belçika ile, Finlandiya ise aynı gün saat 16.00'da Rusya ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı

Dakika 7: Danimarkalı Jonas Wind'in ceza yayı hemen gerisinden yaptığı vuruşta Finlandiya kalecisi Lukas Hradecky sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı.

Dakika 12: Sol kanattan gelişen Danimarka Thomas Delaney'in ceza alanı içine yaptığı ortada Jonas Wind altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ancak etkisiz giden top yandan auta gitti.

Dakika 22: Christian Eriksen'in sağ kanattan kulladığı köşe vuruşunda Thomas Delaney ceza alanı sol tarafında topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak etkili olmayan top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 43: Danimarka takımı sol kanattan taç atışını kullanırken Eriksen kendisini bir anda yere bıraktı. Bir süre hareketsiz kalan Eriksen'e takım arkadaşları hemen müdahele etti. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan Danimarkalı futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi. Eriksen daha sonra sedye ile hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgiler 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu yönünde









İlgili Haberler Eriksen'in eşi gözyaşları içinde iyi haberi bekledi





Maç kaldığı yerden devam etti

Dakika 44: Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Maçın ikinci yarısı başladı.

Dakika 60 GOL: Finlandiya Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Finlandiya atağında yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pohjanpalo, topu kafayla ağlara gönderdi.

Dakika 74 PENALTI KAÇTI : Hakem Poulsen'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrasında beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Danimarkalı futbolcu Hojbjerg atıştan yararlanamadı.

Dakika 90: Mücadele Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Danimarka - Finlandiya ilk 11'ler:

Danimarka: Schmeichel, Kjaer, Maehle, Christensen, Wass, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Braithwaite, Wind, Poulsen.

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, O'Shaughnessy, Toivio, Uronen, Raitala, Kamara, Lod, Sparv, Pukki, Pohjanpalo.

Danimarka EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Ronnow (Schalke 04), Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhagen), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Copenhagen), Simon Kjaer (Milan), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Norgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Daniel Wass (Valencia).

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhagen)

Finlandiya EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers), Jesse Joronen (Brescia)

Defans: Paulus Arajuuri (Pafos), Robert Ivanov (Warta Poznań), Thomas Lam (Zwolle), Daniel O'Shaughnessy (HJK), Jukka Raitala (Minnesota United) , Joona Toivio (Häcken), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR), Sauli Väisänen (Chievo)

Orta Saha: Nikolai Alho (MTK ), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgarden), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann), Onni Valakari (Pafos)

Forvet: Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (Montreal), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Teemu Pukki (Norwich)