ÖZET | Danimarka-Belçika maç sonucu: 1-2

Mücadelenin ilk golünü 2. dakikada ev sahibi ekipten Yussuf Poulsen kaydetti. İkinci yarıda Kevin De Bruyne'nin oyuna girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Belçika, önce 55. dakikada Thordan Hazard ile eşitliği yakaladı, sonra da 71. dakikada De Bruyne ile skoru 2-1 getirip maçı da bu sonuçla kazandı.









Gruptan çıkmayı başardı

2'de 2 yapıp puanını 6'e yükselten Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi. İlk maçında sürpriz bir şekile Finlandiya'ya mağlup olan kırmızı beyazlılar ise, bu maçtan da puansız ayrıldı.

Grubun son maçında Belçika, Finlandiya ile 21 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'da karşılaşacak. Danimarka ise aynı gün aynı saatte Rusya ile kozlarını paylaşacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: Danimarka golü erken buldu. Ani gelişen atakta Poulsen'in sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu ve Vikingler 1-0 öne geçti.

Dakika 6: Danimarkalı Joakim Maehle'nin sol kanattan ortasında Daniel Wass arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Thibaut Courtois sağına giden topu uzanarak kontrol etti.

Dakika 10 ERIKSEN UNUTULMADI: Topun taca gönderilmesinin ardından Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar tarafından alkışlandı.

Dakika 35: Danimarka 2. gole çok yaklaştı. Mikkel Damsgaard, ceza alanı içinde yaptığı güzel hareketler sonrasında sol ayağının içiyle yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Dakika 55 GOL: Hızlı gelişen Belçika atağında Kevin De Bruyne'nin pasıyla topla buluşan Thorgan Hazard skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 71 GOL: Organize gelişen Belçika atağında Kevin De Bruyne, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Belçika 2-1 öne geçti.

Dakika 90: Mücadele Belçika'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Danimarka - Belçika ilk 11'ler...

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard.

Belçika: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku.