(ÖZET) CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 92-76

Turkish Airlines EuroLeague Play-off ikinci mücadelesi 23 Nisan Cuma günü TSİ 20.00’da Megasport Arena’da oynanacak.

Fenerbahçe Beko maça; Kyle O’Quinn, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Marko Guduric, Danilo Barthel beşiyle başladı.

Ev sahibi ekibin 4-0’lık seriyle başladığı mücadelede Nando De Colo’nun etkili oyunuyla skoru dengeleyen Sarı Lacivertliler televizyon molasına 15-13 geride girdi. Mola dönüşü Lorenzo Brown ve Nando De Colo’nun sayılarıyla 6 sayı öne geçen Fenerbahçe Beko, skoru 15-21 yaptı. Kalan bölümde avantajını koruyamayan temsilcimiz ilk periyodu 28-23 geride bitirdi.

Hızlı başlayan ikinci periyotta farkın çift hanelere yükselmesinin ardından Sarı Lacivertliler'de mola geldi: 37-27. İkinci periyodun son bölümünde yine Nado De Colo’nun etkili oyunuyla momentumu arkasına alan Fenerbahçe Beko, Biberovic’in de sayı katkısıyla farkı 3 sayıya kadar indirdi 45-42.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, O’Quinn, Nando De Colo, Guduric ve Brown ile üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında farkı 2 sayıya kadar indirdi: 58-56. Üçüncü periyodun bitimine 2:19 kala Lorenzo Brown ile skoru 64-64’te eşitleyen Kanarya, Nando De Colo’yla öne geçti ve periyodu 64-66 önde tamamladı.

Ev sahibi ekibin üçlüğüyle başlayan dördüncü periyotta CSKA Moskova’dan arka arkaya gelen üçlüklerle fark 8 sayıya çıkınca Edem Can’dan mola geldi: 78-70. Kalan bölümde fark erimedi ve karşılaşma 92-76 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 28-23

2.Çeyrek: 25-21

3.Çeyrek: 11-22

4.Çeyrek: 28-10