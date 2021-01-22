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(ÖZET) CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 83-89

Euroleague'de üst üste aldığı 5 galibiyetle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova karşısında da kıran kırana bir mücadele sonunda harika bir galibiyet elde etti ve karşılaşmadan 89-83'lük galibiyetle ayrıldı. Maçın son bölümünde Jan Vesely ve Nando de Colo hem savunmada hem hücumda yaptıkları harika müdahaleler ile galibiyette büyük pay sahibi oldular.

22 Ocak 2021, Cuma 20:07 Son Güncelleme:
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(ÖZET) CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 83-89

Euroleague'de 21. hafta maçında Fenerbahçe Rusya deplasmanında Final Four'un en büyük adayı olarak gösterilen CSKA Moskova'yı 89-83 devirmeyi başardı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 24 sayı 6 ribaunt 3 asist, Nando de Colo 22 sayı 9 asist 4 top çalma, Jarrell Eddie 17 sayı, Dyshawn Pierre de 10 sayıyla oynadı. 

Jan Vesely'nin maçın son bölümündeki inanılmaz müdahaleleri de galibiyette etkili oldu. 

Mücadeleyi 7 bine yakın seyircinin izlemesi de dikkat çekti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 21-15

2. çeyrek sonucu: 38-38 (17-23)

3. çeyrek sonucu: 66-63 (28-25)

4. çeyrek sonucu: 83-89 (17-26)



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