(ÖZET) CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 78-67
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off ikinci mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oldu. Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun parkeye çıkan Fenerbahçe, Megasport Arena'da oynanan karşılaşmada CSKA Moskova'ya 78-67 mağlup oldu, seride durum 2-0'a geldi.
Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile karşılaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan Sarı Lacivertli takım, rakibine üstünlük kuramadı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ikinci CSKA, temsilcimizi 78-67 mağlup etti ve seride durum 2-0'a geldi.
1. Çeyrek Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 23-25
İlk Yarı Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 50-42
3. Çeyrek Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 60-55
Maç Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 78-67