(ÖZET) CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 78-67

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile karşılaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan Sarı Lacivertli takım, rakibine üstünlük kuramadı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ikinci CSKA, temsilcimizi 78-67 mağlup etti ve seride durum 2-0'a geldi.

1. Çeyrek Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 23-25

İlk Yarı Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 50-42

3. Çeyrek Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 60-55

Maç Sonucu | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 78-67