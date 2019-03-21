(ÖZET) CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 70-68
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşı karşıya geldiği CSKA Moskova'ya 70-68 mağlup olsa da ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü korumayı başardı. Ayrıca Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında 4 Mart 2009'dan bu yana ilk yenilgisini aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Rus ekibi CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maç öncesi saygı duruşu
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçının öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Panathinaikos'un eski başkanlarından ve efsanelerinden Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu.
Maça Guduric'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 8:08 kala 2-6'lık skorla üstün olan taraftı. Hunter ve Higgins ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 6:34 kala 7-6 öne geçti. Melli ve Kalinic ile tekrar hücumda etkinliği sağlayan temsilcimiz, 3:26 kala skoru 9-16'ya getirdi. CSKA Moskova, farkı azaltarak skoru 57 saniye kala 14-16'ya getirse de temsilcimiz, ilk çeyreği 14-18 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Vesely ile etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 6:50 kala 18-24'lük üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, 4:26 kala da Bobby Dixon'ın üçlüğüyle skoru 23-30 yaptı. Sarı-Lacivertliler, 2:35 kala da 27-35'lik skor avantajını sağladı. Peters ve Higgins ile etkili olan ev sahibi ekip, 1:03 kala skoru 31-35'e getirince Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic, mola almak durumunda kaldı. 19.5 saniye kala Fenerbahçe'de Melli'ye aynı pozisyon içinde bir normal, bir sportmenlik dışı faul çalınınca Nando De Colo, serbest atış çizgisinden 4 atış şansı elde etti. 3/4 atmasıyla CSKA Moskova, skoru 34-35'e getirdi. Ev sahibi ekip, De Colo'nun son saniye basketiyle ilk yarıyı da 36-35 üstün kapattı.
CSKA'dan 9-0'lık seri
CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında ilk yarıyı yakaladığı 9-0'lık seriyle noktaladı. 2:35 kala temsilcimiz, 27-35'lik skorla üstün olsa da son bölümde özellikle De Colo ile etkili olan CSKA Moskova, yakaladığı seriyle ilk yarıyı 36-35 üstün tamamladı.
De Colo'nun ilk yarıya nokta koyan basketi
Bobby Dixon etkisi
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Bobby Dixon, ilk yarıda 8 sayıyla takımın ve Alec Peters ile de maçın en skorer ismi oldu.
Üçüncü çeyreğe Sergio Rodriguez ile etkili başlayan CSKA Moskova, 6:53 kala skoru 44-37 yaptı. 2:07 kala Kalinic'in sayılarıyla temsilcimiz, skoru tekrar 47-47 ile eşitlemeyi başardı. Çeyreğin sonunda Kyle Hines ve Kurbanov ile isabetler bulan CSKA Moskova, son çeyreğe 52-48'lik üstünlükle girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da savunmalarıyla öne çıkarken Bobby Dixon ile etkili olan temsilcimiz, 4:52 kala skoru 54-54'e getirdi. 3:49 kala da Kalinic'in üçlüğüyle temsilcimiz, 56-57'lik üstünlüğü yakaladı. Clyburn ve Higgins ile sayılar bulan CSKA Moskova, 2 dakika kala tekrar 63-59'luk üstünlüğü yakaladı. Son 50 saniyelik bölüme 65-65 eşitlikle girilse de Anadolu Efes karşısında da CSKA'ya galibiyeti getiren Cory Higgins'in 25 saniye kala gelen üçlüğüyle CSKA Moskova skoru 68-65 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova, karşılaşmadan 70-68'lik skorla galip ayrıldı.
Temsilcimiz bu sonuçla 28. maçındaki 5. yenilgisini alırken CSKA Moskova da 22 galibiyete ulaşarak Fenerbahçe ile galibiyet farkını 1 maça indirdi. Fakat Fenerbahçe, ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü korumayı başardı.
Fenerbahçe, CSKA Moskova deplasmanında 4 Mart 2009'dan bu yana oynadığı 5. maçında ilk yenilgisini aldı.
İŞTE EUROLEAGUE'DE PUAN DURUMU
Temsilcimizde Nikola Kalinic 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile en etkili isim olurken Bobby Dixon 15, Jan Vesely de 10 sayıyla oynadı.
CSKA Moskova'da Will Clyburn 16 sayı, 8 ribaunt ile takımının en skoreri olurken maçı kazandıran kritik isabetin sahibi Cory Higgins de 15 sayı üretti.
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