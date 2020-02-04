Turkish Airlines EuroLeague’in 23. maç döneminde geçtiğimiz sezonun finalistleri karşı karşıya geldi. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova’ya konuk oldu.

Temsilcimiz, zirve yolundaki rakiplerinden Barcelona ve Real Madrid’den sonra CSKA Moskova’yı da deplasmanda 82-80'lik skorla mağlup etti.

Sezonun ilk yarısında sahasında rakibine mağlup olan Efes, rövanşı alırken toplamdaki galibiyet serisini 8, deplasmandaki kazanma serisini ise 10 maça çıkardı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de CSKA'ya karşı Moskova deplasmanında da ilk galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maçın başında Larkin, James Anderson ve Pleiss ile sayılar bulan temsilcimiz, 7:44 kala skoru 2-7 yaptı. Sonrasında Larkin, Singleton ve Pleiss ile üçlük isabetleriyle farkı açan Anadolu Efes, 1:56 kala skoru 13-22'ye getirdi. Voigtmann ve Larkin'in karşılıklı üçlükleriyle de ilk çeyrek 16-25 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 16-25

İkinci çeyreğin başında farkı 11 sayıya çıkaran temsilcimiz, 4:10 kala da Singleton'ın basketiyle 23-32 önde olan taraftı. Kalan bölümde Ron Baker ve çeyreğin sonunda da Mike James ile sayılar bulan ev sahibi ekip, farkı azaltarak ilk yarıyı 37-41 ile sonlandırdı.

İLK YARI SONUCU: 37-41

Üçüncü çeyreğin başında CSKA Moskova, farkı 2 sayıya indirse de Micic ve Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, 8:09 kala skoru 39-45 yaptı. 7:19 kala da Micic'in basketi, skoru 41-49'a getirdi. Mike James ve Voigtmann'ın devreye girmesiyle CSKA Moskova, 3:45 kala skoru 52-54'e getirdi. 1:51 kala da Hines'ın basketiyle maça 57-57'lik eşitlik geldi. Serbest atış çizgisinden Micic'in bulduğu sayıyla ise temsilcimiz, çeyreği 57-58 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 57-58

Son çeyreğin başında CSKA Moskova, 8:56 kala Howard Sant-Roos'un üçlüğüyle 62-61'lik üstünlüğü elde etti. Sonrasında rakibine Beaubois'nın dış şut isabetleriyle karşılık veren temsilcimiz, 7:02 kala skoru 62-67 yaptı. 5:23 kala ise Hackett'ın basketiyle karşılaşmaya 69-69'luk eşitlik geldi. Ev sahibi ekip, 3:07 kala Bolomboy ile kritik bir dış şut isabeti bulup 74-72 ile yine öne geçse de Micic ve Beaubois ile etkili olan Anadolu Efes, Shane Larkin'in de son bölümde devreye girmesiyle karşılaşmadan 80-82'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 80-82

CSKA Moskova: 80 - Anadolu Efes: 82

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Saso Petek (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

CSKA Moskova: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11, Korbanov 5, Hines 7, Sant-Roos 7, Antonov, Bolomboy 9, Hilliard 1, Baker 5

Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 13, Singleton 5, Anderson 5, Pleiss 11, Doğuş Balbay, Micic 19, Peters, Simon, Sertaç Şanlı, Moerman 6

1. Periyot: 16-25

Devre: 37-41

3. Periyot: 57-58