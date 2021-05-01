ÖZET | Crystal Palace-Manchester City: 0-2

Premier Lig'in 34. haftasında lider Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu. Deplasman ekibi ikinci yarıda attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

City'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Sergio Aguero ve 59. dakikada Ferran Torres attı. Bu sonuçla puanını 80 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkını 13'e çıkardı.

United kaybederse City şampiyon

Kırmızı Şeytanlar'ın 2 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'da oynayacağı Liverpool maçını kaybetmesi durumunda Manchester City, şampiyonluğunu ilan edecek.