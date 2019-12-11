(ÖZET) Club Brugge - Real Madrid maç sonucu: 1 - 3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge ile Real Madrid son hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

11 Aralık 2019, Çarşamba 22:46 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Club Brugge - Real Madrid maç sonucu: 1 - 3

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu altıncı maçında Club Brugge ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Jan Breydel'de oynanan mücadele ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Gol perdesini açan isim ise Rodrygo oldu. 53'te Brezilyalı yıldız takımını öne geçirdi. Brugge'den cevap gecikmedi. 55'te Real ağlarını sarsan Hans Vanaken, eşitliği getiren isim oldu.

64'te Vinicius'la öne geçen Real Madrid, 90'da Modric'in ayağundan bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

90 dakika Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken İspanyol ekibi 11 puana ulaştı. Brugge ise 3 puanda kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray ise son maçta PSG'ye 5-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- PSG / 16 puan

2- Real Madrid / 11 puan

3- Club Brugge / 3 puan

4- Galatasaray / 2 puan

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