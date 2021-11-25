(ÖZET) Club Brugge-Leipzig maç sonucu: 0-5

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Club Brugge, Leipzig'i konuk etti.

Mücadeleye Alman ekibi fırtına gibi başladı. 12. dakikada sezonun flaş ismi Nkunku skoru 1-0 yaparken ilk yarı gol yağmuruna sahne oldu. 17. dakikada Forsberg penaltıdan farkı 2'ye yükseltti. 26'da Andre Silva skoru 3-0 yaparken Forsberg ilk yarının skorunu belirledi: 4-0.

Maçı ilk yarıda bitiren Leipzig, 90'da Nkunku ile maçı 5-0 kazandı ve Club Brugge ile puanını eşitleyerek 4'e yükseltti. Son maçlar öncesi Leipzig UEFA Avrupa Ligi'ne kalma umutlarını devam ettirdi.