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(ÖZET) Club Brugge-Leipzig maç sonucu: 0-5

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Leipzig, deplasmanda Club Brugge'u gole boğdu. Sahadan 5-0 galip ayrılan Leipzig'de golleri Nkunku(2), Emil Forsberg(2) ve Andre Silva attı.

25 Kasım 2021, Perşembe 01:04 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Club Brugge-Leipzig maç sonucu: 0-5

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Club Brugge, Leipzig'i konuk etti.

Mücadeleye Alman ekibi fırtına gibi başladı. 12. dakikada sezonun flaş ismi Nkunku skoru 1-0 yaparken ilk yarı gol yağmuruna sahne oldu. 17. dakikada Forsberg penaltıdan farkı 2'ye yükseltti. 26'da Andre Silva skoru 3-0 yaparken Forsberg ilk yarının skorunu belirledi: 4-0.

Maçı ilk yarıda bitiren Leipzig, 90'da Nkunku ile maçı 5-0 kazandı ve Club Brugge ile puanını eşitleyerek 4'e yükseltti. Son maçlar öncesi Leipzig UEFA Avrupa Ligi'ne kalma umutlarını devam ettirdi.

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