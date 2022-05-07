(ÖZET) Chelsea - Wolverhampton maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton'ın, 2-0 geriye düştüğü mücadelede iki ekip sahadan 2-2'lik eştilik ile ayrıldı.

Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçerken, 56. ve 58. (P) dakikalarda Romelu Lukaku, Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. 79. dakikada Trincao ile farkı 1'e indiren Wolverhampton, 90+7. dakikada Coady'nin golüyle mücadeleden 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 67 yaparken, Wolverhampton, 50 puana yükseldi.



