(ÖZET) Chelsea - Southampton maç sonucu: 0 - 2

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Southampton'ı konuk etti.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Tottenham deplasmanında aldığı galibiyete rağmen son dönemde sıkıntılı sonuçlarla dikkat çeken Chelsea, Southampton'a da 2-0 mağlup oldu.

Southampton'ı galibiyete taşıyan goller 31. dakikada Michael Obafemi ve 73. dakikada Natham Redmond'dan geldi.

Chelsea, ligde son 7 karşılaşmasında 5. kez mağlup olurken son 4 maçının da 3'ünü kaybetmiş oldu. Bunun yanı sıra iç sahada oynadıkları son 4 maçın 3'ünü ise sıralamada kendilerinden aşağıda olan ekiplere karşı gol atamadan kaybettiler. Londra ekibi, 32 puanda kalırken 2 maçı eksik lider Liverpool ile arasında 17 puanlık bir fark bulunuyor.

Aston Villa sonrası Chelsea'yi de mağlup ederek üst üste ikinci deplasman maçını kazanan Southampton ise puanını 21'e çıkarmayı başardı.