(ÖZET) Chelsea - Real Madrid maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Chelsea, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i İngiltere'de ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan ve Daniele Orsato'nun yönettiği maçta Real Madrid'e karşı maçı baştan sona üstün götüren Thomas Tuchel'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı, finalde Manchester City'nin rakibi oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.

Chelsea'ye final biletini getiren goller; Timo Werner (28') ve Mason Mount'tan (85') geldi. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid, Chelsea karşısında etkisiz kaldı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri, İngiliz ekibinin atakları karşısında zor anlar yaşarken Londra temsilcisinin Alman yıldızları Timo Werner ile Kai Havertz, birçok net pozisyondan yararlanamadı.

Chelsea'nin Alman menajeri Thomas Tuchel, üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek. Geçtiğimiz sezon PSG ile Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, Chelsea ile bu sefer kupaya uzanmaya çalışacak.

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.