(ÖZET) Chelsea - Real Madrid maç sonucu: 1-3

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk randevusunda bu akşam son şampiyon Chelsea, bu kupayı tarihte en çok kazanan (13) takım olan Real Madrid'i konuk etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'deki mücadeleden İspanyol devi Real Madrid, 3-1'lik galibiyet ile ayrılarak, tur için avantajı kaptı.

Benzema fırtınası

Dev mücadeleye Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema damga vurdu. 21, 24 ve 46. dakikalardafileleri havalandırarak hat-trick yapan golcü futbolcu takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Chelsea'nin golünü ise 40. dakikada Kai Havertz attı.

Maçtan dakikalar

6'| Chelsea'de Kante kendi yarı alanında kaptığı topla savunma arkasına sarkan Kai Havertz'E pasını gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Havertz'in şutunda top üstten auta çıktı.

10'| Hızlı gelişen Real Madrid atağında Karim Benzema, pasını Vinicius Junior'a aktardı. Brezilyalı futbolcunun şutu üst direkten auta çıktı.

12'| Chelsea'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Pulusic kafa vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti.

15'| Chelsea'nin ceza sahasına yakın yerden kazandığı serbest vuruşta Reece James topun başına geçti. Reece James'in sert şutunda kaleci Courtois topu çelmeyi başardı.

Benzema sahnede

GOL | Real Madrid, Karim Benzema'nın 21. dakikada bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan dip çizgiye inen Vinicius Junior, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topa yükselen Karim Benzema kafa vuruşunda fileleri havalandırdı.

GOL | Real Madrid, 24. dakikada yeniden Fransız yıldız Karim Benzema'nın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan etkili gelen Real Madrid'de Luka Modrid ceza sahasına çevirdi. kale alanı önünde kafa vuruşunu yapan Benzema topu ağlara gönderdi.

30'| Real Madrid'in soltarftan kazandığı köşe vuruşunda Toni Kross, ön direğe doğru ortasını yaptı. Militao'nun kafa vuruşu kaleci Mendy'de kaldı.

33'| Real Madrid'in sağ kanattan hızlı gelişen atağında Valverde'nni pasında topla buluşan Carvajal vuruşunu yaptı. Kaleci Mendy son anda topa dokunarak gole izin vermedi.

Chelsea farkı 1'e indirdi

GOL | Chelsea, 40. dakikada Kai Havertz'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topu alan Reece James, pasını yayın gerisinde bekleyen Jorginho'ya aktardı. İtalyan yıldızın ceza alanına çevirdiği topta Kai Havertz vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

42'| Vinicius Junior'un arka direğe doğru yerden çevirdiği topta savunmanın hatası nedeniyle topu bir anda önünde bulan Benzema vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

Benzema'dan hat-trick

GOL | Real Madrid, 46. dakikada Benzema'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Chelsea'nin tüm hatlarıyla hücum ettiği anlarda Madrid savunmasından atılan uzun topta, kendi yarı alanının ortalarına kadar çıkan kaleci Mendy, topu kontrol ederek Rüdiger'e aktarmakistedi. Araya giren Benzema, topu boş ağlara gönderdi.

50'| Chelsea atağında Azpilicueta ceza alanı dışından uzak köşeye doğru şutunu gönderdi. Kaleci Courtois iyi uzanarak topu kornere çeldi.

59'| Real Maddrid yarı sahasında topla buluşan Pulisic, kaleye şutunu gönderdi. Top kaleci Courtois'nın ellerinde kaldı.

69'| Sol kanattan gelişen Chelsea atağında Azpilicueta topu ceza sahasına doğru çevirdi. Kale alanı önünde bomboş pozisyonda Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

79'| Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kai Havertz, vuruşunu yaptı. Topu kaleci Courtois kurtarmayı başardı.

84'| Chelsea'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Reece James, sağ çaprazdan şutunu gönderdi. Kaleci Courtois, topu çelmeyi başardı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Chelsea - Real Madrid 11'ler...

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulisic.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius Junior