ÖZET | Chelsea - Porto maç sonucu: 0-1

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi ancak turu geçemedi.

2014'ten sonra bir ilk!

İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmişti ve bu avantajla turu geçen taraf oldu. Chelsea yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.

Chelsea böylece 2014 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmayı başardı