ÖZET | Chelsea - Porto maç sonucu: 0-1
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Porto deplasmanda Chelsea karşısında 1-0 galip geldi ancak elenen taraf oldu. Bir önceki turda Juventus'u geçen Porto, Mehdi Taremi'nin golüyle kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Chelsea, tur biletini cebine koydu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi ancak turu geçemedi.
2014'ten sonra bir ilk!
İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmişti ve bu avantajla turu geçen taraf oldu. Chelsea yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.
Chelsea böylece 2014 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmayı başardı