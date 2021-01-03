ÖZET | Chelsea - Manchester City maç sonucu: 1 - 3

Manchester City deplasmanda Chelsea karşısında 3-1 kazandı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. İlk yarıda İlkay Gündoğan, Foden ve Kevin de Bruyne ile 3-0 öne geçen Pep Guardiola'nın takımı ikinci yarıda üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Chelsea adına tek golü 90.dakikada Hudson-Odoi kaydetti.

Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5’inci sıraya yükselirken, Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi. Chelsea böylece yeni yılın ilk maçlarını kazanamama serisini sürdürdü. Chelsea 5 sezondur yeni yılın ilk maçlarını kazanamıyor